娛樂 最新消息

邱澤6年前喊「努力追求」 張鈞甯被問婚禮尷尬吐實：沒收到喜帖

張鈞甯今擔任維也納「美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員。（記者陳奕全攝）張鈞甯今擔任維也納「美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯、邱澤上月補辦婚宴，甜蜜誓言引發關注，而邱澤2019年被拍到與張鈞甯約會後，大方坦承正在「努力追求中」，並希望大家給予祝福，只是這段情沒有後續，張鈞甯今擔任維也納「美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員，被問及此事，一開始顧左右而言他，打哈哈稱自己因為工作到處飛，「連飛5天，飛到開始懷疑人生，以為我職業應該是空姐」，後來尷尬表示自己知道他婚禮的新聞，非常恭喜，但沒收到喜帖。

張鈞甯和導演柯汶利交往2年多，感情穩定。（記者陳奕全攝）張鈞甯和導演柯汶利交往2年多，感情穩定。（記者陳奕全攝）

43歲的張鈞甯和導演柯汶利交往2年多，感情穩定，問她何時會想結婚、辦婚禮？她稱「目前還是先把手頭上的工作忙完」，因她自認對婚禮並沒有嚮往，反而對工作比較有野心、有藍圖，像是她近日拍完2齣影集、1齣電影，還會帶經紀公司的新人到處試鏡，忙得不可開交。

她主演男友導演柯汶利的電影《默殺》將在台上映，宣傳時會不會順便放閃？她回：「也不用，我們的電影是這麼嚇人的電影，不走那種路線。」

張鈞甯平時就熱衷逛美術館、博物館。（記者陳奕全攝）張鈞甯平時就熱衷逛美術館、博物館。（記者陳奕全攝）

此外，張鈞甯跨界為維也納美景宮（Belvedere, Vienna）攜手國立歷史博物館的展覽《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》「獻聲」錄製語音導覽，提及會與《美景宮百年花繪名作展》合作，她透露完全是「興趣使然」，原來平時就熱衷逛美術館、博物館的她不僅以看展為樂，更把它當成是演員提升對角色詮釋實力的功課之一。

提及自己印象最深刻的作品，張鈞甯很喜歡奧地利象徵主義大師克林姆的作品《吻》（The Kiss），更表示：「本來這次在解說畫作的部分沒有特別提到他的作品，但因為我實在太喜歡，還因此特別選了一幅他的畫作來介紹！」

張鈞甯首度挑戰擔任聲音導覽員。（記者陳奕全攝）張鈞甯首度挑戰擔任聲音導覽員。（記者陳奕全攝）

而首度挑戰擔任聲音導覽員的張鈞甯除了勤做功課，更把演員看劇本的閱讀功力及聲音傳達能力發揮到淋漓盡致，她表示：「感謝主辦方提供的資料相當完整，我就是不停閱讀，然後思考怎麼用比較中性、卻又帶一點愉悅的情緒，陪大家一起走進這次展覽。」把自身當成是「聲音演員」去詮釋語音導覽工作的她特別形容這次挑戰像是一種新的聲音探索，「表演的聲音比較多層次，但導覽要更溫暖、帶一點光，像有一道亮亮的線牽著大家走進畫作裡。」

