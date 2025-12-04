洗澡時飄出聲音...政學寫出3千萬點擊作品 動機竟是「補貼生活費」

政學zedx推出首張個人專輯《noise.》。（無有文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人政學zedx推出首張個人專輯《noise.》，不少歌曲都是這幾年默默累積的作品，其中包含一度只是為了「補貼生活費」而寫下的《你的錯》，沒想到最後竟成為主打之一。政學也在這次創作過程中，把原本散落在腦袋裡的雜訊，全都打造成一張踏出音樂里程碑的完整作品。

《noise.》的概念來自政學創作時與腦中雜訊並存的狀態。包括半夜突然冒出的旋律、洗澡時浮現的情緒、走路時跳針的念頭等，眾多歌曲中，政學最深刻的創作記憶來自專輯開場曲《是否》以及如今成為主打的《你的錯》。他笑說自己分不清靈感什麼時候會冒出來，「有時候像夢裡的尾巴，有時候又像洗澡時突然飄出來的聲音。」

《你的錯》其實和他的代表作《是你》出自同一段創作時期，當時政學和創作夥伴打算寫幾首更貼近市場的歌，也坦言那陣子確實抱著「順便補貼一下生活費」的務實心態。原本他只打算讓《是你》上線，沒想到這首歌之後累積超過三千萬次串流點聽，個人串流總播放量突破七千萬、Spotify月聽眾更衝破五十萬，而當時被「留下」的《你的錯》，就這樣陪著他待了好幾年，直到這次專輯才亮相。政學笑說：「沒想到當年一起寫的歌，另一首現在才有機會出場！」

除了數位版全面上線之外，政學也將推出《noise.》實體專輯，預購時間自12／02（二）至 12／17（三）開放，並將於12／18（四）起依照訂單順序出貨。

