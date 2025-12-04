基隆年終演唱會12／20開唱 徐佳瑩、許富凱輪番上陣

2025基隆年終演唱會12月20日邀請「徐佳瑩」、「許富凱」、「怕胖團PAPUN BAND」、「幻藍小熊」等藝人於基隆國門廣場開唱。（基隆文化觀光局提供）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府今（4日）宣布「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」將於12月20日在國門廣場登場，今年以「潮聲回港」為主題，結合音樂、燈光、市集與城市燈飾，此次更邀集多組歌手，像是徐佳瑩、許富凱等登台，以音樂串起冬日城市的溫暖與熱情。此外，將在12月31日凌晨於虎仔山KEELUNG地標施放600秒跨年煙火，以港灣與山景為背景迎接新年。

基隆市副市長邱佩琳指出，希望透過演唱會打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升住宿與商圈動能，讓冬天的基隆成為充滿音樂與燈光的城市舞台。（記者羅國嘉攝）

基隆市副市長邱佩琳指出，年終活動已邁入第三年，逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過演唱會打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升住宿與商圈動能，讓冬天的基隆成為充滿音樂與燈光的城市舞台。

歌手徐佳營將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）

歌手許富凱將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）

基隆文化觀光局長江亭玫表示，今年演唱會規格再升級，卡司陣容由金曲歌后徐佳瑩與金曲歌王許富凱領軍，並有超人氣男團ARKis、台韓跨國女團GENBLUE幻藍小熊，以及怕胖團、芒果醬、icyball等樂團，實力唱將柯有倫與基隆在地之光「單先生 & Varsam」、「浪犬」也將登台，以音樂串起冬日城市的溫暖與熱情。

江亭玫也說，周邊設置約十六公尺高聖誕樹、人氣IP「Mr. Shark 鯊魚先生」裝置、光影走廊、互動燈牆與「港都400年」造景，從海洋廣場、基隆美術館到田寮河兩岸都有燈飾點綴。下午4時30分開張的「潮聲市集」則匯集在地特色美食與商品，讓民眾一邊逛市集、一邊感受基隆冬日氛圍。此外，12月31日凌晨於虎仔山「KEELUNG」地標施放600秒跨年煙火，以港灣與山景為背景迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸與麗都蝶客花園都是絕佳觀賞點。

