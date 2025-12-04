自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

基隆年終演唱會12／20開唱 徐佳瑩、許富凱輪番上陣

2025基隆年終演唱會12月20日邀請「徐佳瑩」、「許富凱」、「怕胖團PAPUN BAND」、「幻藍小熊」等藝人於基隆國門廣場開唱。（基隆文化觀光局提供）2025基隆年終演唱會12月20日邀請「徐佳瑩」、「許富凱」、「怕胖團PAPUN BAND」、「幻藍小熊」等藝人於基隆國門廣場開唱。（基隆文化觀光局提供）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府今（4日）宣布「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」將於12月20日在國門廣場登場，今年以「潮聲回港」為主題，結合音樂、燈光、市集與城市燈飾，此次更邀集多組歌手，像是徐佳瑩、許富凱等登台，以音樂串起冬日城市的溫暖與熱情。此外，將在12月31日凌晨於虎仔山KEELUNG地標施放600秒跨年煙火，以港灣與山景為背景迎接新年。

基隆市副市長邱佩琳指出，希望透過演唱會打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升住宿與商圈動能，讓冬天的基隆成為充滿音樂與燈光的城市舞台。（記者羅國嘉攝）基隆市副市長邱佩琳指出，希望透過演唱會打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升住宿與商圈動能，讓冬天的基隆成為充滿音樂與燈光的城市舞台。（記者羅國嘉攝）

基隆市副市長邱佩琳指出，年終活動已邁入第三年，逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過演唱會打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升住宿與商圈動能，讓冬天的基隆成為充滿音樂與燈光的城市舞台。

歌手徐佳營將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）歌手徐佳營將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）

歌手許富凱將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）歌手許富凱將出席基隆年終演唱會。（記者羅國嘉攝）

基隆文化觀光局長江亭玫表示，今年演唱會規格再升級，卡司陣容由金曲歌后徐佳瑩與金曲歌王許富凱領軍，並有超人氣男團ARKis、台韓跨國女團GENBLUE幻藍小熊，以及怕胖團、芒果醬、icyball等樂團，實力唱將柯有倫與基隆在地之光「單先生 & Varsam」、「浪犬」也將登台，以音樂串起冬日城市的溫暖與熱情。

江亭玫也說，周邊設置約十六公尺高聖誕樹、人氣IP「Mr. Shark 鯊魚先生」裝置、光影走廊、互動燈牆與「港都400年」造景，從海洋廣場、基隆美術館到田寮河兩岸都有燈飾點綴。下午4時30分開張的「潮聲市集」則匯集在地特色美食與商品，讓民眾一邊逛市集、一邊感受基隆冬日氛圍。此外，12月31日凌晨於虎仔山「KEELUNG」地標施放600秒跨年煙火，以港灣與山景為背景迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸與麗都蝶客花園都是絕佳觀賞點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中