娛樂 電影

《好孩子》本尊與台灣觀眾面對面交流 觀眾眼淚還沒乾就鼓掌太感人

〔記者許世穎／台北報導〕問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題之作《好孩子》，將於明天（5日）正式在台上映。故事原型人物、真實變裝皇后阿真昨晚（3日）親自到戲院與台灣觀眾面對面交流，映後座談溫度爆棚，不少觀眾淚水未乾就起身鼓掌。

原型人物阿真（第一排中）出席《好孩子》映後座談。（甲上提供）原型人物阿真（第一排中）出席《好孩子》映後座談。（甲上提供）

電影找來被譽為「金馬影帝大黑馬」的新加坡最年輕視帝許瑞奇擔綱主演，並與《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情。從性別認同、失智症照護，到家庭和解與自我接納，以極其真摯的筆觸打動海內外觀眾。

《好孩子》故事原型人物阿真昨晚到戲院與台灣觀眾面對面交流。（甲上提供）《好孩子》故事原型人物阿真昨晚到戲院與台灣觀眾面對面交流。（甲上提供）

電影改編自新加坡知名變裝皇后阿真的生命故事，阿真參加金馬獎後續留台灣觀光並演出，也特地抽空出席昨晚台北特映會。他談起照顧失智症母親的過程，並重現了當年深深打動導演王國燊的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」

《好孩子》被譽為年度最療癒、最值得一看的電影。（甲上提供）《好孩子》被譽為年度最療癒、最值得一看的電影。（甲上提供）

阿真接著補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

《好孩子》片中母子線情節成為觀眾淚點所在。（甲上提供）《好孩子》片中母子線情節成為觀眾淚點所在。（甲上提供）

談起許瑞奇的演出，阿真直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」，相當感動。《好孩子》將於12月5日正式在台上映。

