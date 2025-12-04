一排帥哥都替周曉涵工作 外國演員排隊求職：符合妳標準嗎

周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂和石知田到新加坡宣傳新戲。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵宣傳台灣影集《男公館》，受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），其中周曉涵在劇中擔任男公館最大股東，她指著一旁男演員介紹到「These handsome guys all work for me（這些帥哥都替我工作）」時，台下貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢？」

周予天（左起）、張立昂、監製張正芬、AXN總裁暨執行長George Chien、周曉涵、董事長Andy Kaplan、石知田、導演郝心翔、內容行銷暨銷售副總裁Bonnie Wiryani 、監製辛誌諭、羅宏正出席ATF。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

張立昂戲裡飾演男公館經理，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚安」，向觀眾問好，搏得現場貴賓熱烈回應，掀起活動高潮。活動上周予天分享接演男公館的原因，因他深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。

石知田在劇中飾演男公館裡男女通殺的全方位公關，這次特別以中性造型，露出結實手臂期待能吸收更多粉絲。

此外，演員群到新加坡國際行銷，從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，讓他倍感溫暖。

《男公館》目前計畫明年一月十七日舉辦限量男公館ACE王牌會，已啟動報名

