自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一排帥哥都替周曉涵工作 外國演員排隊求職：符合妳標準嗎

周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂和石知田到新加坡宣傳新戲。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂和石知田到新加坡宣傳新戲。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵宣傳台灣影集《男公館》，受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），其中周曉涵在劇中擔任男公館最大股東，她指著一旁男演員介紹到「These handsome guys all work for me（這些帥哥都替我工作）」時，台下貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢？」

周予天（左起）、張立昂、監製張正芬、AXN總裁暨執行長George Chien、周曉涵、董事長Andy Kaplan、石知田、導演郝心翔、內容行銷暨銷售副總裁Bonnie Wiryani 、監製辛誌諭、羅宏正出席ATF。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）周予天（左起）、張立昂、監製張正芬、AXN總裁暨執行長George Chien、周曉涵、董事長Andy Kaplan、石知田、導演郝心翔、內容行銷暨銷售副總裁Bonnie Wiryani 、監製辛誌諭、羅宏正出席ATF。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

張立昂戲裡飾演男公館經理，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚安」，向觀眾問好，搏得現場貴賓熱烈回應，掀起活動高潮。活動上周予天分享接演男公館的原因，因他深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。

石知田在劇中飾演男公館裡男女通殺的全方位公關，這次特別以中性造型，露出結實手臂期待能吸收更多粉絲。

此外，演員群到新加坡國際行銷，從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，讓他倍感溫暖。

《男公館》目前計畫明年一月十七日舉辦限量男公館ACE王牌會，已啟動報名

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中