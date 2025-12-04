自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Joeman新戀情藏不住！乾媽吳淡如追問「怎沒帶來見我」反應逼出真相

面對吳淡如直球提問，Joeman（圖）笑而不語，也未否認有新戀情。（翻攝自YouTube）面對吳淡如直球提問，Joeman（圖）笑而不語，也未否認有新戀情。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman戀情再度引起關注！他日前作客「乾媽」吳淡如節目被當面點名「帶女友去米蘭」，甚至被虧這次交往對象竟沒照慣例帶來見面，聽得Joeman全程心虛尬笑卻也沒有否認，因此也被大批網友笑虧「形同默認新戀情」，讓米蘭瑞士甜蜜遊再度成為討論焦點。

節目內容提到4月台積電股價重挫時，Joeman當時人不在台灣而是飛抵米蘭，吳淡如立刻追問「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」面對直球提問，他以乾笑帶過被認為刻意不回避。其實早在7月，Joeman的米蘭旅遊影片中就出現與鏡頭外人互動的畫面，加上Google地圖標記「米蘭瑞士甜蜜遊」，戀情疑雲從彼時就此炸裂。

不過身為乾媽的吳淡如完全沒在客氣，直接在節目中再補一刀，笑稱過去Joeman每段戀情都會讓對象出面打招呼，「這次卻沒看到人？」一席弦外之音等同變相公開乾兒子身邊確實有人。對此，Joeman依舊笑而不語，態度被解讀為低調認愛，也讓外界更好奇新女友身分。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中