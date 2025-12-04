Joeman新戀情藏不住！乾媽吳淡如追問「怎沒帶來見我」反應逼出真相

面對吳淡如直球提問，Joeman（圖）笑而不語，也未否認有新戀情。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman戀情再度引起關注！他日前作客「乾媽」吳淡如節目被當面點名「帶女友去米蘭」，甚至被虧這次交往對象竟沒照慣例帶來見面，聽得Joeman全程心虛尬笑卻也沒有否認，因此也被大批網友笑虧「形同默認新戀情」，讓米蘭瑞士甜蜜遊再度成為討論焦點。

節目內容提到4月台積電股價重挫時，Joeman當時人不在台灣而是飛抵米蘭，吳淡如立刻追問「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」面對直球提問，他以乾笑帶過被認為刻意不回避。其實早在7月，Joeman的米蘭旅遊影片中就出現與鏡頭外人互動的畫面，加上Google地圖標記「米蘭瑞士甜蜜遊」，戀情疑雲從彼時就此炸裂。

不過身為乾媽的吳淡如完全沒在客氣，直接在節目中再補一刀，笑稱過去Joeman每段戀情都會讓對象出面打招呼，「這次卻沒看到人？」一席弦外之音等同變相公開乾兒子身邊確實有人。對此，Joeman依舊笑而不語，態度被解讀為低調認愛，也讓外界更好奇新女友身分。

