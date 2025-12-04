aespa快閃店台北開展倒數 跨海獻聲遞邀請函號召歌迷

aespa今年9月在首爾快閃店開幕時在店內留下身影。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國女團aespa快閃店即將登陸台北，心繫台粉的她們特別在活動開展前兩週跨海錄製邀請影片，四位團員以親切問候與輪流介紹快閃店亮點，向粉絲喊話：「快閃店見，再見！」親切問候和活力十足的互動瞬間點燃粉絲熱情，讓台北站快閃店開展前就備受期待。

影片中Giselle、Winter、Ningning依序分享：「台北站將呈現以《Rich Man》專輯為靈感打造的特別空間，並帶來原創與全新限定周邊」，隊長Karina也預告「更多精彩消息即將揭曉，MY們務必期待！」影片尾聲，她們正式宣布首度登陸台北的主題快閃店【aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE】將於12月13日至19日在新光三越A8館3樓展開為期一週的活動。

快閃電場內裝潢以《Rich Man》全新迷你專輯為主題，充滿成員型格造型海報及超酷搖滾氛圍，每個角落都成為MYs的打卡熱點。此外，現場設有多個互動體驗區，讓粉絲感受音樂律動、即場欣賞《Rich Man》MV精彩片段，打造專屬的聽歌moment，讓MYs與心愛的aespa成員一同享受沉浸式體驗。

aespa主題快閃店海報。（DABU 大步整合行銷提供）

適逢出道5週年，aespa此次快閃店也特別帶來近50款活動限定及最新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、包包、手機支架、耳機包、地毯、方巾，以及潮流聯名T-Shirt與衛衣等。消費滿額還可獲得紀念小卡，入場粉絲更能獲得獨家紀念入場券，留下珍貴應援印記。台北站更特別打造專屬MD——aespa雨傘，象徵她們想在每一場相遇中守護粉絲，成為MY們最棒的聖誕禮物。

也因為aespa每次推出周邊商品總讓粉絲愛不釋手，隊長Karina近日在W KOREA訪問中分享趣事：曾在環球影城巧遇穿著aespa周邊的粉絲排隊遊樂設施，兩次巧遇後才打招呼，另在洛杉磯購物時，被一位女性稱讚漂亮並詢問Instagram，當下因害羞未即時回應。

Karina透露近期正忙於亞洲巡迴演唱會，並努力學習中文和日文，希望未來能以更貼近粉絲的方式分享舞台上的每份感動。Giselle也感性表示：「無論粉絲是從出道第一天陪伴，或近期加入我們的旅程，我們都非常珍惜你們的支持與愛護。」

回顧出道5周年，aespa在2025 MAMA Awards頒獎典禮上也透過感謝粉絲的話語表達心情。隊長Karina說：「首先，真的想對我最最最愛的MY們，以及所有喜愛我們音樂的每一位，表達深深的感謝。因為有你們，我們才能獲得珍貴的最佳團體獎。這感覺就像收到最棒的五週年禮物，我們也會繼續用音樂陪伴大家，留下更多美好回憶。」

Karina更預告：「明年將推出正規專輯，會努力準備帶給大家，希望大家能多多支持！」Giselle則補充：「感謝大家一路上的陪伴與支持，無論是老粉或新粉，我們都會永遠珍惜，並向一路上幫助過我們的人說聲謝謝。」團員真摯告白展現對粉絲的深厚依賴與感激，也讓人期待aespa未來全新旅程。

aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE活動採預購入場制，目前已在Klook平台開放預約，完成預約的粉絲將享優先入場權益。主辦單位表示，周邊商品銷售熱烈，已成功爭取更多補貨，確保每位MY都能帶回心儀商品。活動期間將依序排隊入場，並提供專屬櫃位讓已預購消費者直接領取商品，流程順暢、服務貼心。台北站快閃店勢必掀起歲末熱潮，為粉絲帶來滿滿的aespa能量與5週年慶祝驚喜。

