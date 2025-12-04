《綜藝一級棒》紅到新加坡！康康缺席粉絲暴動狂問

《綜藝一級棒》吳美琳（左）與陳孟賢男女對唱默契佳。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》在海外擁有高人氣，主持群近期受邀前往新加坡演出，許志豪、陳孟賢、杜忻恬、李子森及吳美琳同行，被粉絲熱情包圍。許志豪笑說：「《綜藝一級棒》在東南亞新加坡好受歡迎，那幾天最常被問一個問題就是『康康沒來喔』，還說『我們好愛他』。」

粉絲反應火熱，可見節目人氣早已往海外延伸。而李子森更現身2025世界閩南語金曲頒獎盛會，驚喜抱回最佳MV獎，主持群也替他開心不已。

《綜藝一級棒》翁立友登節目宣傳新專輯。（中視提供）

最新一集節目邀來「金曲歌王」翁立友坐鎮，製作單位更以他名字設計「以歌會友歌友會」單元。翁立友甫一登場即接連演唱《十面埋伏》、《Only You》、《搖咧》，渲染力十足，全場歌手跟著大合唱。他也趁節目宣傳全新專輯《看天》，預告將帶來更多驚喜。緊接著與吳俊宏合唱《我問天》，再加上陳隨意演唱《堅持》，最後以《迷魂香》收尾，氣勢宛如把演唱會直接搬進棚內。

《綜藝一級棒》康康笑指吳申梅（左起）林姍像「黑白無常」。（中視提供）

節目中，吳申梅與林姍一黑一白合唱《浪跡天涯》，台上畫面立刻觸動康康笑喊像「黑白無常」、「黑白姐妹花」。兩人邊唱邊往舞台下走、帶動全場氣氛，許志豪一度緊張喊：「吳申梅唱到副歌，張開手臂往我們這走時，我還以為她要衝去下面拿外送！」吳申梅也解釋：「我們想呈現一種豪放感，想跟大家『嘿』一下啦！」她自虧動作做出來突然覺得「怎麼有點新疆舞、還帶點中東味道」。

《綜藝一級棒》森恬CP被疑瞞很久康康（右）樂見「就像陳漢典娶LuLu」。（中視提供）

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）與李子森戀情被懷疑瞞很久。（中視提供）

「愛要大聲說出來」情歌對唱單元氣氛更直攻感情話題。陳孟賢率先開嗆：「李子森跟杜忻恬瞞很久了，何時要說出來。」康康更拋哏：「如果他們結婚的話，就像陳漢典娶LuLu一樣，大家都很開心。」陳隨意則好奇《為何你愛著別人》為何會成為「森恬CP」曲目，「兩人都還沒結婚，他們口是心非」。

沒想到話鋒一轉，陳孟賢自爆煩惱：「最近到外面商演，觀眾朋友看到我都握著我的手說『吳美琳有來嗎？她是一個好女孩，你不娶她真的會後悔一輩子』。」翁立友建議：「如果你去吳美琳的故鄉彰化秀水鄉，鄉親他們絕對不會放你走，秀水女婿。」康康隨即補刀：「其實我是對吳美琳的媽媽比較有好感」，全場笑翻。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點中視播出、每週日晚間8點於中天娛樂台登場。

