懷秋壞上加壞變身《角頭》大哥外甥不念舊情 高捷挑戰寶萊塢舞蹈跳到拉傷

張懷秋在跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》壞上加壞。（光盛影業提供）張懷秋在跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》壞上加壞。（光盛影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣與印度聯手打造無厘頭荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》，今（4）日曝光「我信邪篇」幕後花絮，張懷秋這次在片中「壞上加壞」，身心被惡靈之王阿修羅吞噬、走火入魔，頂著一頭鮮紅髮色、手持圓月彎刀展開瘋狂決戰，飛天遁地、後滾翻、旋轉飛踢樣樣來，大展惡魔之王的狂氣威力，

該片從驅魔打鬥、異界法陣到寶萊塢群舞的精采畫面應有盡有，懷秋更一次挑戰兩種壞壞人格，直呼「挑戰極大」，他一心想取代舅舅高捷成為黑幫老大。為追求不死之身，他暗修禁術「阿修羅邪法」，最終身心被惡靈吞噬、走火入魔，成了半人半魔的存在。

懷秋笑稱這個角色「現實生活中完全不會遇到」，狠勁與冷酷甚至讓自己都覺得發毛，「他為了達到目的，誰擋路都會被清掉，就像衣服上有毛，他會不費吹灰之力地把毛拿掉那種感覺！」這次他有多場精彩的動作場面，笑說：「《角頭》的角色是兄弟，不是那種武功高強的，《驅魔男神》的是類武術，還是不太一樣，這次圓月彎刀太短了，而且是彎的，用起來要很小心！」

高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（光盛影業提供）高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（光盛影業提供）

而特別演出的高捷也令人矚目，儼然成為一位「動作巨星級黑道老大」，但他笑稱「只是生意人，不算是黑道老大」，更獻出從影少見的精彩寶萊塢舞蹈橋段。他笑說：「這次不算黑道啦，比較像是生意人。最大的煩惱是外甥什麼時候能脫離阿修羅的附身！」

至於難得獻跳一段「寶萊塢舞蹈」，高捷笑說：「大家可以看到我們很精彩的舞蹈，拍攝前上了好幾堂課，那時候因為太投入還跳到拉傷！」對於在片中印度惡魔之王阿修羅的威脅，他霸氣一笑：「我信佛，敬鬼神而遠之。表演歸表演，做人只要心存善念，什麼都不用怕。」《叫我驅魔男神》將於12月31日在台上映。

