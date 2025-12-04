韓版《那些年》超帥男主角開口了！振永與她化學反應驚人

振永演唱《那張照片裡的我們》主題曲《此刻永遠 Timeless》。

（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓流影歌雙棲的振永JINYOUNG、金鐘得主李沐和宋柏緯主演的電影《那張照片裡的我們》即將上映，由男主角振永與9m88合唱主題曲《此刻永遠Timeless》，夢幻跨界聯動引起話題。

振永以偶像團體出道後轉戰戲劇，主演《那些年，我們一起追的女孩》韓國版《妳是我眼中的蘋果》大受歡迎，還曾被誇帥過柯震東；9m88以歌手之姿展現多元才華，現跨足影視演出也交亮眼成績，兩人首次攜手合作，為歌曲增添了更深層的情感質地。

振永、李沐主演電影《那張照片裡的我們》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

歌曲收錄中、客、韓三語版和中文版雙版本，振永和9m88都進行語言上的大挑戰，振永苦練中文；9m88也是第一次正式錄製客語歌曲，為了詮釋歌曲中的情感，特別走訪了片場，參觀電影中重要的場景—照相館，搭配上振永的歌聲，一起唱出電影中青春的遺憾、命運的無奈。

振永第一次收到這首歌時，就被旋律深深吸引，他認為這首歌不只是「適合電影」，更像是為劇中主角「金浩熙」的角色量身打造的情感延伸。而他最大的挑戰就是要以中文演唱，除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是以「一個音一個音」細細校正，學習速度極快。歌曲製作人稱讚他總是提前準備、專注投入，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出近乎職人精神的敬業態度。

9m88演唱《那張照片裡的我們》主題曲《此刻永遠 Timeless》。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

而9m88過去除了曾與林生祥合作過客語表演之外，這是她第一次錄製客語歌曲。這次不只是客語，更結合了振永演唱的韓文與中文，是一個真正「跨語言、跨文化」的音樂體驗，讓她對這首歌充滿好奇與期待。

她形容客語是種「優雅、柔軟，又帶著悠長線條」的語言，具有獨特的音樂性。幸好在錄音現場有詞曲老師指導發音，讓錄音過程比預期順利，甚至讓她覺得「客語版本比中文版本還要自然、貼近角色」。這次配唱是以「隔空合唱」的方式完成，由振永先錄製，再由她接力。當她聽到振永的韓文與中文演唱時，感到十分驚喜，覺得他的聲音充滿情感、詮釋力很強，因此在進入錄音室時，他的演唱反而成了一種指引，幫助她更快對準歌曲的情緒軸線。

