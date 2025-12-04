無懼被中國封殺、遭奧斯卡冷凍20年 李察吉爾用新片反擊「世界正在失去善意」

李察近期擔任紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》的監製，再次展現他與達賴喇嘛之間40餘年的深厚情誼。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾因在奧斯卡舞台上公開譴責中國當局的西藏政策而遭美國影藝學院封殺 20 年的李察吉爾，近來再度以強烈政治立場登上媒體。這位長年支持西藏自治、常年被中國封殺的好萊塢巨星坦言，外界認為那段禁令足以摧毀一個演員的好萊塢生涯，但對他而言，這從不是一場個人挫折，而是他選擇公開支持人權與自由的必然代價。

「我從未真的把那件事放在心上。」李察表示，「我沒有把任何人視為壞人。我做我必須做的事，而我從不意圖傷害任何個人。但我希望傷害的，是憤怒，是排斥，是踐踏人權的行為。」

請繼續往下閱讀...

李察近期擔任紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》的監製，甚至親自投入剪輯、配樂調整，再次展現他與達賴喇嘛之間40餘年的深厚情誼。他形容這是從影至今投入最多心力的一部電影，「我認為它重要到值得我用盡最後一分力氣。」

好萊塢巨星李察吉爾（右）歷時6年拍攝製作《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》，被視為達賴（左）今年90歲生日的慶賀之作。（路透）

《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》記錄89歲的達賴喇嘛回望一生，以第一人稱對著鏡頭，談起童年、家族、修行與「幸福」的真正核心——同理心、慈悲、助人，最終達到「內心的平靜」。李察坦言，他原以為這是送給達賴喇嘛90歲生日的一份溫暖禮物，但世界在短短幾年間急遽惡化，讓這部片意外成為一帖面向國際局勢的「療癒之藥」。

李察遺憾表示：「世界變得比以往更瘋狂，甚至連最基本的善意都正在消失。」他明確點出美國自身的問題，「我們在一條錯得離譜的道路上，而這幾年變得更糟。人們不再以最基本的方式彼此尊重。」他直接指向現任美國領導者「這種粗暴心態正從領導階層往下蔓延。」

當被問到達賴喇嘛的智慧是否可能改變川普時，李察語氣罕見沉重：「我不知道。我希望如此，我祈禱如此……但天啊，我真的不知道要怎麼解釋他對這個國家做了什麼。現在成為美國人的感受？才十個多月就如此。這超乎所有人能想像。」

李察的評論不僅反映美國內部撕裂，也呼應西藏、烏克蘭、中東等國際局勢中日益強硬的威權態勢。他提醒觀眾：如果世界想要回到溫和、包容的方向，「我們必須選出與我們共享願景的領袖，而不是每天把世界變成戰場的人。」

儘管李察因1993年的發言被奧斯卡主辦方美國影藝學院拒於門外近20年，他從未與達賴喇嘛討論過這件事。「他有時聽說我得獎，會寄來訊息祝福，但我們從未以電影為交集。」他從不讓禁令阻擋他，反而將此視為更堅定的理由。「我盡可能靠近他的教導──所有人都能被救贖。如果不是所有人，那就等於沒有人。」

此外，李察也透露達賴喇嘛已和侄女、國際西藏運動主席嘉措丹秋一起看過部分影片，「他對看自己沒興趣，但看到老影像、老朋友和家人時，他會像孩子般開心。」他笑道。然而，對他而言，《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》並非只是回顧，更是向全球提出的一個提醒：「深呼吸、退一步，問問自己：我們要把世界帶往哪裡？」

李察也希望這部片在混亂時代擔任一個「重新校準人心」的角色，「至少，它能在觀眾心裡種下一顆種子。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法