八大電視出海！台新團隊共創原創劇 重現青春與奇幻喜劇

〔記者李紹綾／台北報導〕八大電視旗下製作公司四方四隅文娛國際股份有限公司（以下簡稱四方四隅），3日出席參加2025新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），八大電視總經理暨四方四隅董事王克捷與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長（CCO）林麗慧，雙方簽署為期三年的戰略合作備忘錄（MOU）， 正式宣布將共同開發與製作兩部原創劇集。

八大電視總經理暨四方四隅董事王克捷（右）與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長（CCO）林麗慧（左），雙方簽署為期三年的戰略合作備忘錄（MOU）， 正式宣布將共同開發與製作兩部原創劇集。（八大電視、Mediacorp提供）八大電視總經理暨四方四隅董事王克捷（右）與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長（CCO）林麗慧（左），雙方簽署為期三年的戰略合作備忘錄（MOU）， 正式宣布將共同開發與製作兩部原創劇集。（八大電視、Mediacorp提供）

兩部影集包括以成年後重逢初戀為主題的《青春99不見》，以及帶有黑色幽默的超自然喜劇《鬼編輯之作家大逃殺》。八大電視總經理暨四方四隅董事王克捷表示，四方四隅一直以來期許創新影視內容的題材、手法及深度，這次結合優質IP與優秀的編劇人才，期待與新傳媒集團Mediacorp攜手新加坡與台灣的團隊激發創意能量，共同為亞洲的影視市場創造打動觀眾的精彩作品。

八大電視旗下的製作公司四方四隅，2022年與電影金獎團隊「華文創」共同打造Netflix原創影集《她和她的她》，一上線即引發海內外高度關注，近年四方四隅不斷探索亞洲觀眾共通的情感經驗，並持續孵育題材多元的影視作品，涵蓋女性成長、校園愛情與奇幻喜劇等類型，相繼推出《妳是我的姐妹》、及甫殺青由陳意涵、劉冠廷主演的奇幻喜劇《新手上路》，展現創新與包容兼具的內容佈局。

八大電視總經理暨四方四隅董事王克捷（右）與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長（CCO）林麗慧（左），雙方簽署為期三年的戰略合作備忘錄（MOU）， 正式宣布將共同開發與製作兩部原創劇集。（八大電視、Mediacorp提供）

四方四隅秉持「深耕台灣、放眼世界」的宗旨，期望此次與新傳媒集團 Mediacorp 合作激盪出全新創意觀點，孕育能在不同文化中產生共鳴的原創故事。這次合作是四方四隅跨出亞洲合製新階段的起點，象徵團隊將以國際共創為核心，連結更多語言與文化市場，協助台灣的內容走進更國際視野。

這次雙方將共同開發與製作兩部原創劇集，首部合作劇集《青春99不見》，以「成年後重逢初戀」為主題，透過女主角與初戀意外重逢的故事，重現 1990 年代末的懷舊氣息，邀請觀眾回味青春記憶中那份溫柔與遺憾。

第二部作品《鬼編輯之作家大逃殺》是一部帶有黑色幽默的超自然喜劇，描述一位暢銷作家在陰陽兩界掀起話題騷動，當他遭遇一名執著的「鬼編輯」追討積欠稿件後，意外陷入一場荒誕又詭譎的冒險；該劇由三屆金鐘獎得主溫郁芳執筆，她以細膩描繪日常情感見長，其 Netflix 原創作品《她和她的她》更廣獲國際好評。

