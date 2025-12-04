自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AAA 2025首度登台高雄世運主場館 多處交管

南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（取自IG）南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（取自IG）

〔記者黃良傑／高雄報導〕《AAA 2025》頒獎典禮暨音樂節活動首次移師台灣舉辦，將於12月6日、7日在世運主場館舉辦，預計吸引眾多人潮，因應湧入的人潮，市府另提供免費接駁車，會場依往例不提供汽車停車位，捷運及台鐵均會配合加開班次。

交通局當天也規劃交管及替代道路，預計《AAA 2025》活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將是車多情形，車輛盡量避免行駛會場周邊道路，並提前改道，南北方向可多利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

AAA 2025首度登台高雄世運主場館多處交管。（高市交通局提供）AAA 2025首度登台高雄世運主場館多處交管。（高市交通局提供）

交通局說明，為維護活動會場周邊人行安全，世運大道預計於12月6日8時至隔日1時、12月7日8時至24時實施交通管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，汽車、機車均禁止通行及停放，Youbike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點，自12月6日7時至7日24時暫停營運，請民眾多加留意。

會場依往例不提供汽車停車位，規劃免費「高鐵左營站-世運主場館」接駁專車，於12月6日11時至16時、12月7日12時至17時提供進場接駁服務，12月6日22時至24時、12月7日20時至22時提供散場接駁服務，捷運公司也將提高疏運量能，散場期間將縮短班距為3至5分鐘，維持動線順暢。

會場依往例不提供汽車停車位，至於機車臨時停放區規劃於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為12月6日、7日8時至23時，欲騎車前往會場的市民朋友可多加利用，並留意開放時段，務必準時離場。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中