AAA 2025首度登台高雄世運主場館 多處交管

〔記者黃良傑／高雄報導〕《AAA 2025》頒獎典禮暨音樂節活動首次移師台灣舉辦，將於12月6日、7日在世運主場館舉辦，預計吸引眾多人潮，因應湧入的人潮，市府另提供免費接駁車，會場依往例不提供汽車停車位，捷運及台鐵均會配合加開班次。

交通局當天也規劃交管及替代道路，預計《AAA 2025》活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將是車多情形，車輛盡量避免行駛會場周邊道路，並提前改道，南北方向可多利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局說明，為維護活動會場周邊人行安全，世運大道預計於12月6日8時至隔日1時、12月7日8時至24時實施交通管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，汽車、機車均禁止通行及停放，Youbike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點，自12月6日7時至7日24時暫停營運，請民眾多加留意。

會場依往例不提供汽車停車位，規劃免費「高鐵左營站-世運主場館」接駁專車，於12月6日11時至16時、12月7日12時至17時提供進場接駁服務，12月6日22時至24時、12月7日20時至22時提供散場接駁服務，捷運公司也將提高疏運量能，散場期間將縮短班距為3至5分鐘，維持動線順暢。

會場依往例不提供汽車停車位，至於機車臨時停放區規劃於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為12月6日、7日8時至23時，欲騎車前往會場的市民朋友可多加利用，並留意開放時段，務必準時離場。

