娛樂 電視

「真人版娜美」當小四被開心被勾引 「不用怕，放心來」催生禁忌之戀

張家瑋在《好運來》飾演「喬安」。（民視提供）張家瑋在《好運來》飾演「喬安」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋身材火辣，有「真人版娜美」封號，她近來在民視八點檔《好運來》與吳政澔上演火辣對手戲，儘管飾演的角色「喬安」介入他人家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」並頻頻敲碗程雅晨飾演的「惡小三蔡佩婕」惡有惡報。

張家瑋（右）在《好運來》與吳政澔（左）有精彩對手戲。（民視提供）張家瑋（右）在《好運來》與吳政澔（左）有精彩對手戲。（民視提供）

張家瑋（右）在《好運來》與吳政澔（左）有吻戲。（民視提供）張家瑋（右）在《好運來》與吳政澔（左）有吻戲。（民視提供）

面對觀眾對兩人火辣又自然的對手戲感到好奇，張家瑋透露，她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在」。

張家瑋也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，讓她直接給予暖心指導，一句：「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢。這份對彼此的信任，也難怪能將「喬安」與「弘軒」之間那份既壓抑又濃烈的禁忌之戀，詮釋得如此到位。

張家瑋（左）在《好運來》與「惡小三」程雅晨（右）水火不容。（民視提供）張家瑋（左）在《好運來》與「惡小三」程雅晨（右）水火不容。（民視提供）

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享了一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中飾演的角色，多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」這種角色地位的反轉，讓她得以享受被勾引的感受，也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，使原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。

吳政澔也對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口：「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」

