才剛二封金馬影帝 張震入圍美國獨立精神獎對決好萊塢眾星

張震上個月剛以《幸福之路》在金馬62二度拿下最佳男主角。

〔記者許世穎／綜合報導〕第40屆美國獨立精神獎昨公布入圍名單，剛以《幸福之路》二度在金馬獎封帝的張震入圍最佳主角，該片導演、同樣以此片奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔也獲提名最佳導演。

美國獨立精神獎自2023年起演技獎項不再分性別，統一為「最佳主角」與「最佳配角」。張震也成為第三位入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，前兩位分別為1994年以《飲食男女》入圍的朗雄，以及2007年憑《色，戒》角逐的梁朝偉。不過值得一提的是，張震是獎項改為「主角獎不分性別」後的首位入圍華人男星。

此次與張震角逐最佳主角的還包括剛在國家評論協會獎封后的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《火車大夢》喬爾埃哲頓、《Hedda》泰莎湯普森、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭，以及《Twinless》狄倫歐布萊恩等強敵。

值得一提的是，上一次在美國獨立精神獎獲得肯定的華裔演員為關繼威與楊紫瓊，兩人都以《媽的多重宇宙》分別拿下最佳配角與最佳主角，並最終在奧斯卡上再度獲獎。第40屆美國獨立精神獎將於2026年2月15日舉行頒獎典禮。

