自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安歆澐抓包尪偷情人妻！互稱「老公老婆」 小三還教鑽漏洞手法

安歆澐9年婚姻崩裂，「老公老婆」四字刺進心口。（和展影視提供）安歆澐9年婚姻崩裂，「老公老婆」四字刺進心口。（和展影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕安歆澐上高點綜合台《震震有詞》痛揭露婚姻內幕，與小她16歲的先生交往結婚近九年，本以為幸福安穩，卻因外遇全面瓦解。

安歆澐回憶，丈夫原以陽光大男孩形象追求，說著「愛情不分年齡」讓她無懼差距而投入，但婚後逐漸浮現裂痕。導火線來自一次露營，丈夫與友人妻子發生不倫，卻瞞著她持續維繫曖昧關係，直到有天證據從手機掉出，讓她整個世界瞬間崩塌。

錄音成鐵證，安歆澐揭小三與前夫仍私下聯繫。（和展影視提供）錄音成鐵證，安歆澐揭小三與前夫仍私下聯繫。（和展影視提供）

安歆澐透露，在女兒畢業典禮前，她意外在先生手機中看到親密訊息，小三與先生互稱「老公老婆」，她形容自己當場像觸電一般震驚。兩人曾安排四方見面，她質問對方：「我把妳當妹妹，妳這樣對我！」小三卻僅淡淡一句「對不起」。當她表示將走法律程序時，小三甚至回：「是嗎！我需要害怕嗎？」語氣輕忽，讓她心寒。

安歆澐 9年婚姻因外遇瓦解，在節目還原衝擊。（和展影視提供）安歆澐 9年婚姻因外遇瓦解，在節目還原衝擊。（和展影視提供）

雖一度為了孩子隱忍，並簽下和解書，兩人卻仍暗中往來，小三還教先生如何「鑽和解書漏洞」，甚至討論蒐集她的不利證據。最終，安歆澐竟靠著平時給女兒當玩具的備用手機，在車內意外錄到兩人通話，成為外遇持續的鐵證，她才真正看見婚姻真相已回不去。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中