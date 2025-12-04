安歆澐抓包尪偷情人妻！互稱「老公老婆」 小三還教鑽漏洞手法

安歆澐9年婚姻崩裂，「老公老婆」四字刺進心口。（和展影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕安歆澐上高點綜合台《震震有詞》痛揭露婚姻內幕，與小她16歲的先生交往結婚近九年，本以為幸福安穩，卻因外遇全面瓦解。

安歆澐回憶，丈夫原以陽光大男孩形象追求，說著「愛情不分年齡」讓她無懼差距而投入，但婚後逐漸浮現裂痕。導火線來自一次露營，丈夫與友人妻子發生不倫，卻瞞著她持續維繫曖昧關係，直到有天證據從手機掉出，讓她整個世界瞬間崩塌。

錄音成鐵證，安歆澐揭小三與前夫仍私下聯繫。（和展影視提供）

安歆澐透露，在女兒畢業典禮前，她意外在先生手機中看到親密訊息，小三與先生互稱「老公老婆」，她形容自己當場像觸電一般震驚。兩人曾安排四方見面，她質問對方：「我把妳當妹妹，妳這樣對我！」小三卻僅淡淡一句「對不起」。當她表示將走法律程序時，小三甚至回：「是嗎！我需要害怕嗎？」語氣輕忽，讓她心寒。

安歆澐 9年婚姻因外遇瓦解，在節目還原衝擊。（和展影視提供）

雖一度為了孩子隱忍，並簽下和解書，兩人卻仍暗中往來，小三還教先生如何「鑽和解書漏洞」，甚至討論蒐集她的不利證據。最終，安歆澐竟靠著平時給女兒當玩具的備用手機，在車內意外錄到兩人通話，成為外遇持續的鐵證，她才真正看見婚姻真相已回不去。

