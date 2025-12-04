楊丞琳認了「骨子裡很愛演戲」 喊每個人包容「理解一下」

楊丞琳《獨白》MV上線

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳近日愛相隨，陪老公李榮浩到澳洲、紐西蘭開唱，不時被捕捉在街頭放閃的畫面，同時，新歌《獨白》MV也上線，邀請觀眾進入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界。

楊丞琳《獨白》MV上線

MV中有大量情緒飽滿的特寫鏡頭，對於如何在歌手與演員狀態間無縫切換，楊丞琳展現充分自信：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲」。分享這次的表演狀態是「放心的把自己交給導演跟鏡頭」，不拘泥於流程與走位，極致自由地發揮。

楊丞琳《獨白》MV上線

比起個人經歷的直白傾訴，楊丞琳更希望這支MV能成為一面映照現代人內心的鏡子。她坦言：「我們每個人，在這個社會上，在職場上，在面對人的時候，你本來就是有各種各樣的樣子，然後也很難有人可以100%全然的去做自己不顧慮他人嘛，所以你一定會有很多很糾結的時候跟很極端的情緒」。

楊丞琳《獨白》MV上線

她希望通過這個作品傳遞包容與理解：「你不懂這個人的世界，但不代表他是錯的，也不代表他是怪的……如果你能夠稍微理解一下這人，他為什麼會這樣，好像就不會覺得這麼奇怪了。」透過他人再回看自身時，會發現其實自己也有這一面，每個人都有自己的獨白。

