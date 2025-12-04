《一戰再戰》橫掃國家評論協會獎李奧納多封帝！《左撇子女孩》入選五大國際影片

電影《一戰再戰》稱霸2025年國家評論協會獎，李奧納多狄卡皮歐也封帝。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕隨著奧斯卡獎季來臨，2025年國家評論協會獎於台灣時間今（4）日揭曉，由名導保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》勇奪包括最佳影片、最佳導演、李奧納多狄卡皮歐的最佳男主角、班尼西歐戴托羅的最佳男配角，以及雀絲茵菲妮蒂的突破性演出獎，成為今年大贏家。

這是導演安德森第四度拿下國家評論協會大獎，也是他第二度拿下最佳導演，他過去曾以《性本惡》獲改編劇本獎、《霓裳魅影》獲原著劇本獎，以及《甘草披薩》得到最佳導演。李奧納多則是拿下他第三座國家評論協會表演獎，他先曾以《戀戀情深》和《決殺令》獲得最佳男配角肯定。

請繼續往下閱讀...

蘿絲拜恩憑藉《媽的踹爆你》獲2025年國家評論協會獎最佳女主角。（好威提供）

威尼斯影后蘿絲拜恩憑藉《媽的踹爆你》獲最佳女主角，此前她剛拿下紐約影評人協會獎。挪威女星英加伊布斯多特利利亞則以《情感的價值》拿下最佳女配角，這也是她首度獲得主要獎季肯定。

華納兄弟在今年的國家評論協會大獎中佔盡優勢，除了《一戰再戰》包辦五項大獎，萊恩庫格勒執導的《罪人》也拿下最佳原著劇本與最佳攝影，同時入選十大佳片。Netflix 表現同樣亮眼，《火車大夢》拿下最佳改編劇本，並與吉勒摩戴托羅的《科學怪人》、諾亞鮑姆巴赫執導的《影星傑凱利》一起擠進十大佳片。

《左撇子女孩》被選入2025年國家評論協會獎五大國際影片。（光年提供）

十大佳片其他入榜作品還包括眾所矚目的年底壓軸大片《阿凡達：火與燼》、賣座強片《F1電影》、「甜茶」提摩西夏勒梅新片《橫衝直闖》、布蘭登費雪暖心演出的《日租家庭》、《鋒迴路轉：亡者歸來》以及《魔法壞女巫：第二部》。值得一提的是，台灣的奧斯卡國際影片代表《左撇子女孩》也被選入五大國際影片。

本屆遺珠同樣引發討論，包括趙婷執導、未能挺進十大佳片的《哈姆奈特》、朴贊郁的韓國黑色喜劇《徵人啟弒》。李察林克雷特的《藍月終曲》，以及布萊德利庫柏第三度自導自演的《Is This Thing On?》（直譯：《這東西開著嗎？》）也未能入榜。

去年國家評論協會獎在奧斯卡預測方面表現疲弱，在其主要得主中，最終只有《跳痛之旅》的基倫克金奪下奧斯卡最佳男配角。當時國家評論協會獎的「突破性演出」、《艾諾拉》女主角麥琪麥迪遜，最後反倒一舉拿下奧斯卡影后，反差相當明顯。

2025年國家評論協會獎完整得獎名單：

最佳導演

保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

最佳男主角

李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

最佳女主角

蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

最佳男配角

班尼西歐戴托羅《一戰再戰》

最佳女配角

英加伊布斯多特利利亞《情感的價值》

最佳導演處女作

伊娃維克特《寶貝對不起》

突破性演出獎

雀絲茵菲妮蒂《一戰再戰》

最佳原著劇本

萊恩庫格勒《罪人》

最佳改編劇本

克林特班特利、葛雷格奎德《火車大夢》

最佳動畫片

《再見未來男孩》

最佳國際影片

《只是一場意外》

最佳紀錄片

《黑幕：調查記者的真相之路》

最佳攝影

奧頓杜拉德阿卡帕《罪人》

傑出特技藝術成就

《不可能的任務：最終清算》

言論自由獎

《把靈魂放在手上行走》

十大佳片（按英文片名字母順序）：

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《科學怪人》

《影星傑凱利》

《橫衝直闖》

《日租家庭》

《罪人》

《火車大夢》

《鋒迴路轉：亡者歸來》

《魔法壞女巫：第二部》

五大國際影片（按英文片名字母順序）：

《左撇子女孩》

《餘留之愛》（暫譯：The Love That Remains）

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《穿越地獄之門》

五大紀錄片（按英文片名字母順序）：

《通往安德里夫卡的 2000 公尺》（2000 Meters to Andriivka）

《在好光裡看見我》（Come See Me in the Good Light）

《我的媽媽珍》（My Mom Jayne）

《Natchez》（Oscilloscope Laboratories）

《歐威爾：2+2=5》（Orwell: 2+2=5，Neon）

十大獨立電影（按英文片名字母順序）：

《巴爾的摩人》（暫譯，The Baltimorons）

《滿血復活》

《父母姐弟》

《鄰家友誼》（暫譯，Friendship）

《乖狗狗》

《媽的踹爆你》

《盜藝有道》

《重建》（暫譯，Rebuilding）

《寶貝對不起》

《廢才之道》

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法