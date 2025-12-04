想搶Sandy主持棒？王彩樺「推百萬酬勞」急催生

王彩樺覬覦Sandy主持工作，為節目推掉百萬酬勞。 （公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與「Sandy」吳姍儒主持、評審許效舜搭配黃豪錄製《Talk Talk秀台語》，最新一集邀請曾在Sandy產假期間代班的王彩樺擔任評審，她一登場就「催生」Sandy生三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

王彩樺說，她上次為了代班《Talk Talk秀台語》，特別排除萬難的拒絕上百萬酬勞的工作，「我一直在等製作人電話，從白天等到半夜都沒等到。我今天直接，希望妳（Sandy）快去生小孩，這樣你歡喜，我也爽快。希望今晚，你跟你老公『愛拚才會贏』」，一番話讓身為二寶媽的Sandy頻頻搖頭。

Sandy（左起）、許效舜、王彩樺、黃豪平、浩子將在本週帶來精彩的演出。（公視台語台提供）

繼上週的第一輪緊張PK，本週由HowChill豪邱、阿太老師、吳映軒、宜芳、華旭、懿霽、鄂森培、溱會灰等兩季選手，繼續以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，分組競賽。參賽選手除了很會「台語練喙花」，也藏有不少明星臉在其中。華旭被眾人認為有著張孝全的神韻，他當場模仿張孝全皺眉時的表情，更自爆之前在社群分享時，糗被網友標註張孝全，並寫道「小心！你變胖就會長這樣！」。

王彩樺害羞稱讚懿霽臉蛋神似韓星孔劉，自信的懿霽聽後相當得意，接著臭屁表示：「還有人說我很像言承旭」，太過自信的反應讓現場氣氛降到冰點，王彩樺瞬間說不出話，許效舜忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話」。

