娛樂 最新消息

龔鈺祺「月光動物園」搬回家鄉 神秘嘉賓洩底：動物歌手

阿龔將攜《月光動物園》音樂會登陸球劇場。（緒風提供）阿龔將攜《月光動物園》音樂會登陸球劇場。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕龔鈺祺「月光動物園」巡演即將回到家鄉，明年1月17、18日在台北表演藝術中心「球劇場」盛大登場，台北站加碼舉辦專輯簽名會，演出編制也將擴增為更貼近專輯錄製規格，並把完整「動物園」夢幻舞台全數搬回台北，他賣關子預告：「真的要說，他也是一位動物歌手。」

對阿龔而言，「月光動物園」台北站是一場巧合的回家登陸儀式，巡演籌備初期曾嘗試申請兩廳院等多個場地卻屢屢錯失，沒想到最終竟是一個宇宙親自安排的巧合，讓音樂會落腳在這顆外型最像月球的「球劇場」。

龔鈺祺《月光動物園》演唱會將在台北舉辦。（緒風提供）龔鈺祺《月光動物園》演唱會將在台北舉辦。（緒風提供）

阿龔感性分享，他多年住在八里、淡水一帶，通勤20多年的路上偶爾會抬頭望向這顆吸睛的圓球，視線曾代表出門的不捨，也代表回家時想快點看到毛孩的期待。

如今雖然家門已沒有熟悉的奔跑聲，但他相信明年一月，這條路上會出現新的聲音與回憶，貼文一出，團長阿福立刻激動留言「哇哇哇哇 好期待」、「太美好了」，青峰也轉貼邀請大家「一起登陸月球」，整個團的暖度瞬間被推到滿格。台北站門票將於12月6日KKTIX全面啟售。

除了扛起動物園巡演的「Zoo Keeper」身分，阿龔近來也受李欣芸之邀，前往台藝大擔任特別講師，分享創作歷程與專輯製作經驗。學生們反應相當熱烈，甚至在Q&A環節還把教室當作演唱會直接「點歌」，讓他現場展現琴技彈起曾在小巨蛋演奏過的《起點終點》。

