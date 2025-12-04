白冰冰子弟兵燒150萬做公益舞台劇！董至成受感動暖心陪跑

台一線東諺（左起）製作舞台劇《萌言大哥大》，找來董至成、巨炮幫忙。（秀卡司娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰子弟兵台一線東諺為公益首度跨足舞台劇製作，砸了150萬元，除邀請《超級冰冰Show》班底外，也請來董至成和巨炮挑樑演出，所有演員都是義務演出不支酬勞，收入扣除成本全數捐助祥育啟智教養院，白冰冰看了又笑又感動，語帶哽咽直誇：「他們真的很棒，非常用心，讓我很驕傲，給他們按100個讚。」

東諺熱心公益，6年前就曾在導演伍宗德邀請下，擔任台東的牧心教養院的愛心代言人，幫忙拍攝短片，並持續擔任牧心教養院的愛心大使，去年伍導再度邀約幫忙桃園祥育啟智教養院拍公益短片，當時他剛好接了一個在劇場求婚的活動，突發其想要不要結合舞台劇為祥育做點什麼，因此有了這次公益舞台劇《萌甲大哥大》的計畫，他也決定將所得扣除成本全數捐助祥育，但如果賠錢就由他自行吸收。

白冰冰也到場支持，給子弟兵點讚。（秀卡司娛樂提供）

《萌甲大哥大》跟其他舞台劇最大的不同，就是有超過7成的演員都沒有演過舞台劇，東諺說：「導演是巨炮，演員都是我在《超級冰冰秀》錄影過程中，問大家要不要一起來玩，一起做公益。」馬上獲得蔡家蓁、蔡亞露、明亮、台一線阿玟、Give me five少女隊、胡子萱、陳思瑋、麗小花、周氏兄弟、廖若予等人的支持。

而原本是主角之一的郭忠祐因拍8點檔無法參加，改由黃新皓來救火，還有很多擔任武行的朋友來義務幫忙。而讓東諺最感謝的是董至成二話不說就答應演出，讓他吃下定心丸。

董至成是被東諺的誠意感動，決定不支酬勞參與演出，希望能把愛傳出去。董至成覺得《萌甲大哥大》不只是舞台劇，更是一場精彩的秀，在結束5場的演出時，他一時無法抽離，還沈浸在感動中，「每場幾乎都坐滿，散場後還捨不得走，每一個人，都是帶著歡笑、淚水，跟感動的神情離開，就覺得一切值得了。」

