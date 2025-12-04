自由電子報
娛樂 最新消息

《星廚之戰》黑馬！白潤音苦練7天成「阿潤師」 主廚見他端一道菜看傻

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立實境料理節目《星廚之戰》開播後熱度持續攀升，主廚對決、明星廚助磨合與料理創意成為觀眾討論焦點，節目節奏、畫面呈現與菜色水準都獲好評。不少網友直呼「台灣影視真的有進步」、「主廚們的菜都超誘人」，連各大餐廳店家都成為搜尋關鍵字。

兩人默契漸成特色，白潤音感謝余師傅一路信任與帶領。（三立提供）兩人默契漸成特色，白潤音感謝余師傅一路信任與帶領。（三立提供）

其中年僅16歲的明星廚助白潤音成為節目一大亮點，平時需兼顧念書、拍戲，如今又勇闖廚房戰場，被封為觀眾心中的小小黑馬。官方公開選手賽前七天特訓畫面中，可見他自主練習挑魚、片魚等技術，冷靜沉著的表現圈粉無數，更直接被稱作「阿潤師」。

白潤音透露自己做菜前一定要先穩住心，「料理前一定要先整理好環境，讓心靜下來。」面對比賽態度也十分直接，「我覺得廚助沒有資格淘汰主廚。」讓網友大讚是全場最中肯的一句。

余鑫源選白潤音組隊，讚他認真、穩定，「第一集就被嚇到」。（三立提供）余鑫源選白潤音組隊，讚他認真、穩定，「第一集就被嚇到」。（三立提供）

主廚余鑫源對這位小將印象深刻，「第一集看到他端出三杯雞，我真的嚇一跳。才 16 歲就能做這道菜？後來才知道他上節目前每天在家練習，看他那麼努力，彷彿看到當年的自己。」語氣滿是欣賞。

談起為何願意接下節目挑戰，白潤音說年齡不是決定因素，只要時機對、能學到料理技能，他便願意嘗試。參賽後他對廚藝更加投入，笑稱「肯定有啊，參加這個節目跟許多廚師們合作過後，學到很多料理的技巧，還有知道什麼是科技廚具。」也讓生活增添新色彩。

白潤音平日兼顧學業與拍戲，仍投入廚藝訓練，冷靜沉著的比賽表現圈粉。（三立提供）白潤音平日兼顧學業與拍戲，仍投入廚藝訓練，冷靜沉著的比賽表現圈粉。（三立提供）

面對網友好評，他保持謙虛，表示團隊感才是最享受的部分；和一群哥哥姐姐合作，他分享：「團體賽很好玩，比賽時兩隊彼此爾虞我詐的，再來應該是享受美食的部分比較多，比賽空擋就跑去別組試吃，大家做的都很好吃。」他感覺這次大家都很照顧他，但真的要說比較親近的人就是余師傅，「他這麼相信我，選我這麼多次，做菜時也放心交給我，謝謝余師傅！」

《星廚之戰》敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、三立都會台每週六晚間8點、緯來綜合台晚間10點，同日晚間 11 點於LINE TV與Hami影劇館+上架更新。

