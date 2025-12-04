邵雨薇17歲陰影曝光 「對話自己」認了沒長大：卡在那年太久

《人浮於愛》大結局35歲的邵雨薇（右）與17歲的自己對話。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇主演MyVideo影集《人浮於愛》，角色莫過於邵雨薇的角色「周曉琪」幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，為何有個小女孩抱著嬰兒？她曾自述自己遭到性侵的經歷是否只是博取同情？橋段成為全劇最震撼的劇情線之一

劇情安排劇中35歲的「周曉琪」與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大，一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」談到這場戲的意義，她說：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」

《人浮於愛》大結局揭曉邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。

