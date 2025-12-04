自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵雨薇17歲陰影曝光 「對話自己」認了沒長大：卡在那年太久

《人浮於愛》大結局35歲的邵雨薇（右）與17歲的自己對話。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）《人浮於愛》大結局35歲的邵雨薇（右）與17歲的自己對話。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇主演MyVideo影集《人浮於愛》，角色莫過於邵雨薇的角色「周曉琪」幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，為何有個小女孩抱著嬰兒？她曾自述自己遭到性侵的經歷是否只是博取同情？橋段成為全劇最震撼的劇情線之一

劇情安排劇中35歲的「周曉琪」與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大，一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」談到這場戲的意義，她說：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」

《人浮於愛》大結局揭曉邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）《人浮於愛》大結局揭曉邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中