娛樂 最新消息

宋芸樺再披婚紗點頭嫁富二代 下一秒未婚夫激吻對象竟不是她

宋芸樺在《人浮於愛》再披婚紗。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）宋芸樺在《人浮於愛》再披婚紗。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕宋芸樺在MyVideo影集《人浮於愛》遇劫歸來，上週的劇情中，她飾演的「潘心彤」慘遭綁架，本週預告中卻將再披婚嫁給富二代「辛毅夫」范少勳，然而下一秒，范少勳的接吻對象竟不是未婚妻，而是林映唯主動告白、直接吻上，讓觀眾好奇兩人的愛情旅程會走向何方。

宋芸樺透露：「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」

范少勳（左）在《人浮於愛》與林映唯（右）接吻。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）范少勳（左）在《人浮於愛》與林映唯（右）接吻。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》進入大結局，宋芸樺感動表示：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」

范少勳在《人浮於愛》飾演富二代「辛毅夫」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）范少勳在《人浮於愛》飾演富二代「辛毅夫」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。

