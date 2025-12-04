許瑋甯婚禮淚崩後變身石化人！陳意涵揭露「整晚不敢動」內幕

陳意涵（左）上陶晶瑩節目。（翻攝自yt）

〔娛樂頻道／台北報導〕許瑋甯與邱澤上月底在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，堪稱年底最吸睛的演藝圈盛事。小倆口在婚禮上深情互訴誓詞，現場賓客感動不已，陳意涵都忍不住淚灑台下，日前她上陶晶瑩的廣播節目《陶色新聞》，大聊婚禮幕後花絮，直呼：「整個婚禮就像在看一齣戲。」

婚禮現場星友滿座，卻也因為熱鬧互動而延伸出不少討論。陳意涵在節目上提到，因為近來社群輿論對「邊界感」格外敏感，她整晚幾乎都坐在座位上不敢亂動，「現在網友很嚴格，好像你碰到誰就會被說沒邊界感，我真的都不敢動。」陶晶瑩則緩頰說大家都是好朋友，陳意涵更半開玩笑補充：「好險妳有拍到我！不然大家還以為我沒去。」

邱澤（左）、許瑋甯上月補辦婚宴，現場星光熠熠。（資料照，記者王文麟攝）

同場也聊到柯震東因在婚禮上喝醉、以及摟著許瑋甯肩膀而引發的討論。陳意涵無奈表示她自己以前也曾自然地摟著邱澤，「這些本來就是朋友之間很平常的互動，但現在講什麼、做什麼都會被放大。」

儘管陳意涵全程保持「低存在感」，但仍有趣事發生。她爆料陶晶瑩女兒荳荳整晚觀察她的餐盤，不時問：「我可以吃妳的龍蝦嗎？」因為女明星幾乎不太動筷，荳荳乾脆盯上她的龍蝦、牛排，看得陶晶瑩哭笑不得。

此外，陳意涵與許瑋甯因合作實境節目《光開門就很忙了》情誼深厚。她透露婚禮前一晚一群女生擠在房內聊天，但許瑋甯整晚都在和邱澤視訊、講電話，「我的體感至少超過一個小時，愛意濃到滿出來！」陳意涵笑說自己現在根本不會主動打電話給老公，對比這對新人的甜蜜互動，只能嘆羨。

