自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許瑋甯婚禮淚崩後變身石化人！陳意涵揭露「整晚不敢動」內幕

陳意涵（左）上陶晶瑩節目。（翻攝自yt）陳意涵（左）上陶晶瑩節目。（翻攝自yt）

〔娛樂頻道／台北報導〕許瑋甯與邱澤上月底在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，堪稱年底最吸睛的演藝圈盛事。小倆口在婚禮上深情互訴誓詞，現場賓客感動不已，陳意涵都忍不住淚灑台下，日前她上陶晶瑩的廣播節目《陶色新聞》，大聊婚禮幕後花絮，直呼：「整個婚禮就像在看一齣戲。」

婚禮現場星友滿座，卻也因為熱鬧互動而延伸出不少討論。陳意涵在節目上提到，因為近來社群輿論對「邊界感」格外敏感，她整晚幾乎都坐在座位上不敢亂動，「現在網友很嚴格，好像你碰到誰就會被說沒邊界感，我真的都不敢動。」陶晶瑩則緩頰說大家都是好朋友，陳意涵更半開玩笑補充：「好險妳有拍到我！不然大家還以為我沒去。」

邱澤（左）、許瑋甯上月補辦婚宴，現場星光熠熠。（資料照，記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯上月補辦婚宴，現場星光熠熠。（資料照，記者王文麟攝）

同場也聊到柯震東因在婚禮上喝醉、以及摟著許瑋甯肩膀而引發的討論。陳意涵無奈表示她自己以前也曾自然地摟著邱澤，「這些本來就是朋友之間很平常的互動，但現在講什麼、做什麼都會被放大。」

儘管陳意涵全程保持「低存在感」，但仍有趣事發生。她爆料陶晶瑩女兒荳荳整晚觀察她的餐盤，不時問：「我可以吃妳的龍蝦嗎？」因為女明星幾乎不太動筷，荳荳乾脆盯上她的龍蝦、牛排，看得陶晶瑩哭笑不得。

此外，陳意涵與許瑋甯因合作實境節目《光開門就很忙了》情誼深厚。她透露婚禮前一晚一群女生擠在房內聊天，但許瑋甯整晚都在和邱澤視訊、講電話，「我的體感至少超過一個小時，愛意濃到滿出來！」陳意涵笑說自己現在根本不會主動打電話給老公，對比這對新人的甜蜜互動，只能嘆羨。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中