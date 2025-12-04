自由電子報
娛樂 最新消息

《繁花》胡歌自爆過氣 演古偶劇遭亡母「嫌棄」看不上內幕曝光

胡歌上節目受訪坦言覺得自己過氣。（翻攝自微博）胡歌上節目受訪坦言覺得自己過氣。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲中國戲劇男神胡歌出道21年長紅，去年更因王家衛執導的《繁花》人氣再度狂飆，不過胡歌近日受訪時，竟自曝已經「過氣」了，也罕見提到過世的母親，透露母親過去看不上他拍的古偶劇，要求他注重內在，希望他能接到一些更有深度的劇本，他也因此決心轉型，離開了流量市場。

胡歌當年演出《仙劍奇俠傳》爆紅，但他說母親其實反對他當演員，認為他過去演的作品缺乏深度，此外胡歌還回憶，自己拍《射鵰英雄傳》時發生車禍毀容，媽媽看到他臉上的傷疤難修復，叮囑他「那就用思想去填補它」，他說當下可能難以接受，但是這番話對於他後續的職涯影響很大。

胡歌上節目受訪坦言覺得自己過氣。（翻攝自微博）胡歌上節目受訪坦言覺得自己過氣。（翻攝自微博）

離開古偶舒適圈後，胡歌不斷打磨演技、精挑劇本，早已找到了自已的定位，被主持人問到如何與「名聲」或「流量」保持距離，胡歌淡然表示：「我覺得我現在已經有距離了，就是過氣了已經。」雖然主持人不認同，但胡歌仍強調自己跟那些當紅的頂流男星「已經差了好幾個數量級」，一番話也引起網友熱議。

