中國否認《舊金山和約》！ 網友歪樓取台灣「日諧音名」:高希音娜

〔娛樂頻道／綜合報導〕中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，日本首相高市早苗多次強調「台灣有事，即日本有事」，引發北京強烈反彈。中國外交部更重申，中方從未接受《舊金山和約》，並認定該條約「非法無效」。然而相關說法也在台灣網路上掀起意外討論，不少民眾反問：「若不承認《舊金山和約》，那台灣主權是否應回到更早的《馬關條約》？」

日本首相高市早苗多次強調「台灣有事，即日本有事」。（歐新社檔案照）

若中國否定《舊金山和約》，那日本依據該約放棄台灣的行為自然不存在，照時間順序推回 1895 年《馬關條約》，台灣法律上的歸屬是否反而停留在「割讓給日本」的狀態，再度引起網路熱議。

日文教師周若珍也在臉書發文，表示若依中國邏輯台灣被「收編」為日本，她便推薦了一系列幽默又具台灣風味的日文名字，如「大又池久」、「三石功分」、「水甲有春」、「吉開美丸」、「梅前好久」、「愛葉喜八郎」、「五六不能王」、「愛宮森秋」、「里宮清楚」、「北七喜利」、「亀岡在那」等。

貼文曝光後，大批網友紛紛跟風取名，「吾堂去兵」、「粉穂幸谷澤」、「三井奧淚」等創意名字不斷出現，讓嚴肅的國際議題一度轉為另類幽默話題。

