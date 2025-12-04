自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國否認《舊金山和約》！ 網友歪樓取台灣「日諧音名」:高希音娜

〔娛樂頻道／綜合報導〕中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，日本首相高市早苗多次強調「台灣有事，即日本有事」，引發北京強烈反彈。中國外交部更重申，中方從未接受《舊金山和約》，並認定該條約「非法無效」。然而相關說法也在台灣網路上掀起意外討論，不少民眾反問：「若不承認《舊金山和約》，那台灣主權是否應回到更早的《馬關條約》？」

日本首相高市早苗多次強調「台灣有事，即日本有事」。（歐新社檔案照）日本首相高市早苗多次強調「台灣有事，即日本有事」。（歐新社檔案照）

若中國否定《舊金山和約》，那日本依據該約放棄台灣的行為自然不存在，照時間順序推回 1895 年《馬關條約》，台灣法律上的歸屬是否反而停留在「割讓給日本」的狀態，再度引起網路熱議。

日文教師周若珍也在臉書發文，表示若依中國邏輯台灣被「收編」為日本，她便推薦了一系列幽默又具台灣風味的日文名字，如「大又池久」、「三石功分」、「水甲有春」、「吉開美丸」、「梅前好久」、「愛葉喜八郎」、「五六不能王」、「愛宮森秋」、「里宮清楚」、「北七喜利」、「亀岡在那」等。

貼文曝光後，大批網友紛紛跟風取名，「吾堂去兵」、「粉穂幸谷澤」、「三井奧淚」等創意名字不斷出現，讓嚴肅的國際議題一度轉為另類幽默話題。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中