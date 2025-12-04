自由電子報
娛樂 最新消息

《當男人戀愛時》熱度回潮！ 邱澤、許瑋甯婚禮帶動Netflix衝上第5名

邱澤（左）、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》定情。（資料照；金盞花大影業提供）邱澤（左）、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》定情。（資料照；金盞花大影業提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人邱澤、許瑋甯於上月 28 日在台北文華東方舉辦盛大婚禮，星光熠熠的場面持續在網路上發酵，不僅現場花絮被廣為轉傳，就連兩人合作的電影《當男人戀愛時》也被粉絲瘋狂重刷，熱度明顯回升。根據 Netflix 台灣區排行榜，截至昨（3）日下午5點半，該片已攀升至電影榜第 5 名，影迷笑稱：「根本兩人的愛情紀錄片！」

《當男人戀愛時》當年上映後在台灣與中國市場掀起強力話題，靠著動人劇情與自然情感累積好口碑，更被視為近年最成功的台灣愛情電影之一，後續甚至吸引韓國翻拍，可見影響力深遠。

邱澤（左）、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（資料照，記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（資料照，記者王文麟攝）

而婚禮當天最受討論的亮點之一，莫過於許瑋甯的火辣舞蹈橋段。她換上性感低胸禮服，隨著電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》放開跳舞，甚至直接脫下高跟鞋，踩著節奏扭腰擺臀，全場氣氛瞬間被推向高潮。她更調皮伸手「勾」向邱澤，讓現場瞬間回到電影情節般的甜蜜互動。

邱澤被老婆熱情 cue 上時，臉上藏不住幸福笑意，甚至用手托著臉欣賞許瑋甯的舞蹈，眼神滿是寵溺。網友看完直呼：「這對夫妻撒的糖比電影還甜！」

