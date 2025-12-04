濱崎步無人演唱會遭硬凹成彩排 她開轟中共失控亂象：台灣快回歸日本了

濱崎步親自證實在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「財經網美」胡彩蘋近日以濱崎步「無人演唱會」與近期中日緊張局勢為例，痛批中國官方「硬凹式說法」越演越烈，她指出濱崎步在上海遭迫取消演唱會仍獨自完成完整演出，如今卻被中國輿論反稱「只是彩排」，就連日本首相高市早苗的立場，都被中國媒體扭曲報導，她對此不解怒喊「我看台灣真的快回歸日本了！」

胡彩蘋昨（3日）深夜發文提到，濱崎步原訂11月29日開唱，卻在前1天遭強迫取消，但仍依原流程在空無一人的場地完成整場演出，甚至被國際媒體大幅報導，也不部分中國網友稱讚「她超有guts」，然而近期中國社群卻開始出現「那只是彩排」、「從未有無人演唱會」等顛倒是非的說法，讓她不滿直言「被硬凹成根本不存在的版本。」

胡彩蘋也舉例中日外交議題同樣被扭曲，指1972年日中聲明中「日方理解尊重中方立場」遭片面詮釋，而日本首相高市早苗近日被問到是否改變相關立場時，明確表示「沒有」卻又被中國方面渲染成「高市早苗說台灣是中國的一部份。」

不僅如此，胡彩蘋更以川普與習近平通話事件作比，批評類似情況屢見不鮮，最後直言「鬼月到底過了沒啊，再繼續這樣搞，我看台灣真的快回歸日本了！」語氣辛辣，引起台灣網友們強烈共鳴。

