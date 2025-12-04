血腥獵殺驚悚回歸！《弒婚遊戲2》擴大格局勝者贏得一切

〔記者許世穎／綜合報導〕好評驚悚片《弒婚遊戲》（Ready or Not）正式推出續集《弒婚遊戲2》（暫譯，Ready or Not 2: Here I Come），首支預告昨（3）日晚曝光，逃過首集「家族獵殺」的葛蕾絲（薩瑪拉威明 飾）原以為惡夢已結束，沒想到只是另一場殺戮的開端。

《弒婚遊戲2》加大格局，展開更大規模的獵殺遊戲。（探照燈影業提供）

首集《弒婚遊戲》於2019年上映，以600萬美金的預算，最終在全球獲得5761萬美金的優異成績。描述年輕貌美的葛蕾絲嫁入豪門之家，原以為準備展開幸福的婚姻人生，沒想到她所嫁入的豪門卻有個恐怖古怪的家族入門儀式，這個儀式要求每個家族成員必須參與一項致命的求生遊戲，而家族的新成員必須想盡辦法活過新婚之夜。

薩瑪拉威明（右）在《弒婚遊戲2》繼續求生，還要保護凱瑟琳紐頓飾演的妹妹。（探照燈影業提供）

續集故事接續上集，葛蕾絲好不容易從獵殺遊戲中倖存，卻發現自己被迫加入這場惡夢遊戲的下一關。她原先拒絕參加，卻因為疏遠已久的妹妹菲絲（凱瑟琳紐頓飾）被抓，只好被迫加入。葛蕾絲只有一次機會活下去、保護妹妹，並和她並肩作戰，一同奪下掌控世界議會的「至高之座」，這次還有四大競爭家族正為了王座獵殺她，而勝者將贏得一切。

薩瑪拉威明（左）在《弒婚遊戲2》和凱瑟琳紐頓被迫加入獵殺遊戲。（探照燈影業提供）

首集導演檔麥特貝提內里奧爾平、泰勒吉列特也在執導完重啟的《驚聲尖叫》、《驚聲尖叫6》以及《噬血芭蕾》等片後回歸執導，全新卡司還包括莎拉蜜雪兒吉蘭、凱文杜蘭、伊利亞伍德，甚至還有愛客串的恐怖大師大衛柯能堡也在片中參一腳。《弒婚遊戲2》預計2026年4月10日在北美上映，台灣尚未正式定檔。

