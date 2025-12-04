現實超殘酷！轉世靈童流亡真相掀開藏人「回不了家的命運」

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲柏林影展國際評審團大獎的紀錄片《喇嘛與仁波切》，以一段橫越印度高原的靈性旅程為軸，細膩捕捉一位轉世靈童從童年、青春期到面對命運安排的真實心路歷程，不僅呈現宗教傳統與現代世界的張力，也在跨文化的生命經驗中，勾勒出更普世的親情重量與成長課題。

紀錄片《喇嘛與仁波切》中靈童的處境，正反映許多藏人的現實生命經驗。（聯影提供）

片中主角帕德馬安杜（安杜仁波切）是真實的轉世活佛，而非專業演員，他天生溫柔、帶些羞怯的氣質，再加上近乎透明的純淨神情，使他在鏡頭前展現出超越年紀的沈穩；然而天真、淘氣、不安的片刻仍時不時流露，讓影片在宗教紀錄與人物成長之間取得難得平衡。

請繼續往下閱讀...

該片近日舉行媒體試片，西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（Tashi Tsering）觀影後深受觸動。他說：「最令我感動的是他伯伯和老師的陪伴。那種無條件的愛遠遠超越宗教語境，是所有人都能理解、也都會被打動的。」

札西慈仁指出，片中靈童的處境，正反映許多藏人的現實生命經驗。他說，藏傳佛教的轉世並不受地理限制，「像片中的主角，雖然前世在西藏康區，但這一世卻出生在拉達克。」然而，片中所呈現的「回到前世寺院」的旅程，在現實中往往被政治壓力阻斷，「不只是片中的仁波切，現實裡許多轉世靈童和僧侶在威脅與恐嚇下，都回不了自己的土地。」

他也分享自己的生命故事：「我就是在流亡中出生的，跟我一樣的藏人還有非常多。我們回不了家。」他補充，即使是最廣為世人認識的達賴喇嘛，也無法返回故土與布達拉宮。對他而言，這部片揭示的不只是宗教傳承，更是一代代流亡藏人共同面對的命運與堅持。「人生會遇到不同階段的挑戰，但重要的是不放棄。努力下去，終究能走出自己的道路。」

紀錄片《喇嘛與仁波切》中靈童的處境，正反映許多藏人的現實生命經驗。（聯影提供）

全片拍攝於海拔超過 2,500 公尺的喜馬拉雅高地村落。劇組面臨嚴寒、稀薄空氣、缺乏自來水與暖氣等艱困環境：冬季低溫可達 -20°C，水管凍結無法洗澡，廁所僅是地上的洞，所有人都要對抗高山症。即便如此，安杜仍常吵著要與劇組踢足球。導演笑稱：「在那種海拔下跑給孩子追簡直要人命，但他的熱情很難拒絕。」

安杜的命運所指，是遠在西藏的前世寺院──一處精神歸屬，也是一條充滿未知的道路。他的家人與烏金伯聽聞許多流亡藏人遭受迫害，也明白跨過邊界回到中國境內並非單純的宗教朝訪。電影拍攝期間，他們等待多年，盼望前世寺院的弟子來接引安杜，但遲遲未果。最終，他們決定不再等待，親自帶著安杜踏上通往西藏的旅程。這段跨越群山的道路，不僅是地理上的遷移，更是一場跨越文化、宗教與歷史的深層對話。《喇嘛與仁波切》將於12月19日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法