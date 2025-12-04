日團髭男首登台大銀幕！《劇場版LIVE》「神曲製造機」全面引爆

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣樂團「Official髭男dism」首部演唱會電影《劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》將於12月12日在台登上大銀幕！

髭男劇場版電影上映倒數，記錄團員用音樂翻轉人生。（羚邦提供）

影片以舞台前的視角，完整記錄主唱藤原聰、團員松浦匡希、小笹大輔與楢﨑誠4個大男孩成軍以來的心路與艱辛的創作歷程，再加上演唱會時團員們的真實對話。讓觀眾透過大銀幕，零距離感受他們企圖撼動世界的偉大力量。

片商宣布，電影預售票除了電影票外，還有一張印刷精美的紀念收藏票，數量有限，粉絲們趕緊手刀搶起來。

髭男劇場版電影海報。（羚邦提供）

Official髭男dism自出道以來，就以《Pretender》、《I LOVE…》、《Subtitle》等多首破億神曲席捲全亞洲，YouTube總累積突破10億次的播放量，讓他們成為大受歡迎的現象級男子音樂團體。

《劇場版OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》不僅收錄大型演唱會震撼畫面，更完整地捕捉四個大男孩以音樂翻轉人生的每一個動人的瞬間。

