娛樂 最新消息

朴敏英百套造型狂炸全場！《行騙天下KR》被封「用臉詐騙的天才」

朴敏英在《行騙天下KR》全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台。（龍華電視提供）朴敏英在《行騙天下KR》全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台。（龍華電視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「韓劇浪漫女王」朴敏英首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》將登台播出，她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。

導演強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位，尤其在一場「機場摔倒」的場面中，朴敏英以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」，韓國觀眾更笑稱她是「朴凱瑞」，致敬美國喜劇天王金凱瑞。

朴敏英繼《和我老公結婚吧》後時隔一年半重返小螢幕，首演犯罪喜劇。（龍華電視提供）朴敏英繼《和我老公結婚吧》後時隔一年半重返小螢幕，首演犯罪喜劇。（龍華電視提供）

劇中朴敏英與朱鐘赫的互動笑料與火花兼具，被形容像《湯姆貓與傑利鼠》般「鬥智又鬥心」；在一場朱鐘赫決定離隊、想回歸平靜生活的戲中，朴敏英竟然乘著滑翔翼現身，直接落入他懷中，兩人一來一往的節奏充滿張力與喜感。

韓版《行騙天下KR》延續原作「慾望」與「金錢」核心，由編劇洪勝賢執筆，結合緊張懸疑與幽默詼諧的敘事風格，導演南基勳則以流暢的節奏與巧妙的鏡頭語言，打造出宛如電影般的視覺質感。

《行騙天下KR》三位主演在劇中各自挑戰多達36種身份，從荷官、空服員、醫生到偶像明星，造型與性格百變，是一大看點。（龍華電視提供）《行騙天下KR》三位主演在劇中各自挑戰多達36種身份，從荷官、空服員、醫生到偶像明星，造型與性格百變，是一大看點。（龍華電視提供）

戲中包括朴敏英、朴喜洵、朱鐘赫三位主演在劇中各自挑戰多達36種身分，從荷官、空服員、醫生到偶像明星，造型與性格百變，展現驚人的可塑性與角色轉換力。

劇情則橫跨非法賭場、假公益詐財、醫療爭議、美容產業亂象、勞工壓榨、媒體霸凌、虐童等多項社會議題，兼具娛樂張力與現實深度。《行騙天下KR》將於12月5日起，平日晚間七點，龍華偶像台MOD353全台首播。

