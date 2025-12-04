首位拉丁裔影帝誕生！華格納莫拉《間諜故事》奪紐約影評人雙獎

華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》5度稱帝。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025第91屆紐約影評人協會獎台灣時間昨（3）公布得獎，話題電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎，其中巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura）成為首位獲影帝殊榮的拉丁裔演員。

《這不只是個間諜故事》是巴西鬼才導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）的最新傑作，講述1977年的巴西，一隻大白鯊的嘴裡驚現人腿引發全國熱議，而一位左派研究員因拒絕配合權貴遭到追殺，只好帶著年幼兒子逃回家鄉、改名換姓，以求一線生機。

紐約影評人協會獎自1936年成立迄今，有超過50名成員組成，是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡獎季風向球之一。《這不只是個間諜故事》是導演繼《殺戮荒村》後，再度榮獲紐約影評人協會獎最佳國際影片。

華格納莫拉主演《這不只是個間諜故事》拿下紐約影協雙料大獎。（海鵬提供）

獲獎消息傳回巴西，曼東沙第一時間轉發獲獎資訊，幽默表示「好消息，我需要喝一杯」，網友也紛紛留言祝賀，興奮冀望該片「再奪小金人」。

前天剛以頒獎人身分出席哥譚獎頒獎典禮的男主角華格納莫拉，繼坎城、芝加哥、聖塔芭芭拉、紐波特海灘等國際影展稱帝後，勇奪第5座影帝大獎，他在IG轉發得獎貼文，興奮之情不言而喻。

《這不只是個間諜故事》上月於巴西上映，迄今開出1.1億台幣票房，榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」；《這不只是個間諜故事》預定2026年春天在台上映。

