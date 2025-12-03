自由電子報
娛樂 電影

（影）韓國神片回來了！《雞不可失》重映全場笑瘋「椒麻香味」海報太邪惡

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國影史賣座喜劇《雞不可失》昨（2）在台舉辦「紓壓歡笑場特映會」，吸引大批影迷回鍋朝聖，荒謬爆笑的劇情讓全場笑聲不斷。

《雞不可失》電影節奏明快、荒謬爆笑的劇情讓觀眾笑聲不斷。（CATCHPLAY提供）《雞不可失》電影節奏明快、荒謬爆笑的劇情讓觀眾笑聲不斷。（CATCHPLAY提供）

《雞不可失》在韓國締造票房神話，也吸引國際影視市場的高度關注，其英文翻拍版 《Extreme Job》由好萊塢喜劇巨星凱文哈特聯手環球影業和原片公司CJ娛樂合作開發，凸顯這部「炸雞偵探喜劇」的國際市場潛力。

《雞不可失》描述5位掉漆警探組成的緝毒小組，因辦事不力被長官釘得滿頭包，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展，突然某天眾人起心動念賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春。

為迎接《雞不可失》在本周五重映，片商CATCHPLAY特別推出全台首創的「椒麻香味《雞不可失》限量特典」，只要摩擦海報上的電影片名，便能聞到椒麻香氣，趣味十足且極具收藏價值。

《雞不可失》首創「椒麻香味 限量特典」。（CATCHPLAY提供）《雞不可失》首創「椒麻香味 限量特典」。（CATCHPLAY提供）

此外，CATCHPLAY與大巨蛋秀泰影城合作推出「《雞不可失》韓式炸雞特別場」（12月16日限定），觀眾可在觀影同時享用正宗韓式炸雞，並一次獲得椒麻香味《雞不可失》限量特典與炸雞五人組全角色海報以及《雞不可失》手幅一套，

《雞不可失》將於12月5日在台重映，更多活動詳情可見 CATCHPLAY 官方專頁。

