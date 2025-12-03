自由電子報
娛樂 最新消息

陳佩琪挺柯P「又不是正宮不在，小三在家」 律師求解：那小三照片在家呢…

陳佩琪向來力挺老公柯文哲。（翻攝自臉書）陳佩琪向來力挺老公柯文哲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「柯P」柯文哲夫人陳佩琪向來快人快語，她今（3日）在臉書曬出夫妻兩人吃家常菜的溫馨畫面，但貼文卻不忘為老公今年3月被檢調來家裡搜到私藏「女星清涼照」和「Women資料夾」一事再次澄清，PO文提到又不是被搜到「正宮不在，而是小三在家。」讓網紅律師李怡貞大感不解，難道搜到「小三照片在家」就可以嗎？

陳佩琪貼文寫道：「先生被搜到什麼女星清涼照啦、 women夾啦，我是不在意啦，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了。」文末還不忘牽拖一下賴總統，「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

陳佩琪Po文惹怒不少綠營人士，覺得她劃錯重點、牽拖別人，但離婚官司達人李怡貞律師卻認為柯夫入「此言」很不合宜，雖然她個人也認為，男人手機或電腦裡難免會有些遐想的女星清涼照、寫真集等等，但只要是合法取得，她也覺得無可厚非，但這……跟柯文哲案件無關吧。

李怡貞發文寫道：

這位夫人說只要不是被搜到「正宮不在，而是小三在家就好了」

這個句子怪怪的。

所以被搜到「正宮在家，但是小三也在家」

「正宮在家，小三照片在家」

難道

也都可以嗎？？？

還是透過這段文字自己在偷偷抱怨婚姻的什麼？？

真的越來越懷疑柯太太應該是很想離婚⋯⋯吧

有網友指出柯夫人的邏輯是「他是想表達不要被她撞見有小三就好嗎」、「只要不帶回家，老公在外面有小三小四都沒關係嗎」；也有網友認為「其實柯太太粉專瘋的蠻舒壓的」、「那群人都是這樣的，全部推給賴清德就對了，違法的事隻字不提」…。更有網友幫忙腦補新聞「是不是因為今天有個新聞說正宮回家，剛好遇到老公帶小三回家」所以柯夫人才在臉書有感而發。

點圖放大body
