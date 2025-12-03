柯震東「醉倒在許瑋甯婚禮」畫面流出 親上火線解釋「倒地」原因

邱澤與許瑋甯婚禮出現柯震東（圖）倒在地上的畫面，被誤會是酒喝太多。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕 邱澤與許瑋甯的婚禮上週落幕，不少賓客紛紛在社群分享現場畫面，卻有賓客流出柯震東在婚禮喝到爛醉、倒在地上的照片，引發外界熱議。對此，柯震東今透過經紀公司出面澄清，無奈還原「倒地」的真實原因，指出：「現場只是氣氛太歡樂，才會躺地上讓大家拍照，真的沒有醉倒喔！」他強調，那只是配合拍照的趣味動作，並非喝掛失態。

柯震東搞笑在許瑋甯婚禮拍了張喝醉倒地照。（翻攝自IG）

他曾和許瑋甯曾合作戲劇《不夠善良的我們》，更因此奪下金鐘迷你劇男配角獎。婚禮前受訪，他打趣說自己紅包包得夠大，應該能讓新人「回本」。沒想到婚禮後出現他倒在地上的畫面，被誤會是酒喝太多。

柯震東表示：「看到未經證實的新聞標題，只好澄清一下～現場只是氣氛太歡樂，才會躺地上讓大家拍照，真的沒有醉倒喔！」並提到這是一場充滿幸福的婚禮，「能參加好友的喜事真的很替新人開心」。

