（獨家）又傳不合？與胡瓜除夕「王不見后」 白冰冰火大發聲曝內情

白冰冰與胡瓜今年10月就曾開心合影，打破「王不見后」傳言。（資料照，三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期爆出因不滿民視要降他主持費，決定不續約，並向民視寄出存證信函；老牌節目《綜藝大集合》恐走向熄燈命運。不過最近胡瓜重啟談判有了轉機，傳主持費不降，也確定會在民視有除夕單元，不過並不會合體白冰冰，依舊是「王不見后」，對此，白冰冰今（3）日受訪也做出回應。

據週刊報導胡瓜《大集合》主持費將維持原有水準每個月200萬元，另外除夕確定會在民視錄製運動會單元，但不會同台白冰冰等。更傳出原本白冰冰還擔心胡瓜是否會重新拿回除夕主持棒，但胡瓜最後仍決定留在華視等，稍早白冰冰受訪有些生氣又無奈地表示，自己根本沒有講過這樣的話，強調與胡瓜感情不變，私下也有聯絡，「別把大家寫得像小朋友搶糖吃，我現在都不想想太多。」

請繼續往下閱讀...

白冰冰與胡瓜有40幾年交情，有感而發地說兩人都是財富自由、擁有很多朋友的人，只想要好好的過已到黃昏時期的生活，「我一直沒有退下來就是想要幫人家，像是前陣子把冰冰家族的合約拿回來，把我的提成減少，讓他們收入增多，只是想提攜後進。」

至於今年仍沒能和胡瓜合體主持除夕，白冰冰坦言能一起主持自然是好，「若胡瓜加上我們幾個女生一起主持不是最好的畫面嗎？那如果不能，那也是上面的事，上面說什麼就做什麼。」對於外界屢傳她與胡瓜有嫌隙她也相當無奈，直呼胡瓜若能回來一起主持才是最好的事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法