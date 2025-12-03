自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「爛蕃茄給0分」流量卻暴衝！ 金卡戴珊《訴訟女王》逆風開拍第二季

〔娛樂頻道／綜合報導〕事實證明，觀眾罵得愈慘、收視愈是嚇嚇叫！很少有劇集才播第一集，就被專業劇評給0分，「金姐」金卡戴珊《訴訟女王》做到了。但觀眾們才不管劇評怎麼說、劇情有多狗血、多不合理，全球播放量會說話，該劇首週的播放量達2800萬次，社交平台相關話題的觸及量更超過100億次，據悉，Hulu（Disney+）已續訂第二季，有收視掛保證，誰還理負評啊。

《訴訟女王》一開播就極具話題性，一度在爛番茄網站上的新鮮度為0%，雖然後來破蛋，但仍被不少劇評唱衰，吐槽「這可能是史上最糟糕的電視劇」。但該劇編劇可是六度拿下艾美獎的Ryan Murphy，照理說質感應該不會太差。

而身為劇中第一女主角的「金姐」金卡戴珊，也無愧於「話題女王」封號，她在開播前即主動向媒體發布報考加州律師資格考試的消息，雖然後來11/7放榜時確定沒通過，但她確實曾在律師事務所接受學徒培訓，每週投入18小時學習，每年48週，前後共達4年之久，才終於在第4次通過專業責任考試（MPRE），取得執業考試資格。

所以她在背誦《訴訟女王》的法條台詞時，根本不費吹灰之力。而她也在IG向粉絲保證，「我得知自己沒能通過律師資格考試。這令人失望，但這並非終點。這個夢想對我來說意義非凡，我無法就此放棄，所以我將繼續學習，繼續努力，繼續為自己奮鬥，直到夢想成真。」

話題夯劇《訴訟女王》劇情描述一群女性離婚律師，如何在男性主導的行業裡殺出一片天，金卡戴珊以現實中離婚案的律師LauraWasser為原型，鏡頭裡的她，嘴角緊繃、目光銳利，語調平穩得幾乎沒情緒起伏，被網友吐槽「表情像P圖失敗的AI」，甚至有人把她的「面癱」剪成表情包，配文「我週一上班的臉」，按讚數量竟高過該劇。

有趣的是，即便有一半人罵著「演技災難」，另一半人則是抱持「到底有多爛」，的好奇心，然而最終還是會按下播放鍵入坑。

更讓人意外的是，這場演技爭議還意外刺激了金卡戴珊個人美妝品牌「KKW Beauty」的銷量，漲幅高達4成，連LVMH都推出「律師靈感」搶搭話題。

當然也有人為金卡戴珊發聲，覺得劇評的標準太嚴苛，評語充斥著成見和刻版印象，認為她被媒體冠上「膚淺、虛榮」標籤太久，哪怕她真的努力轉型，努力穿回衣服，大家還是只記得她驚世駭世的穿衣風格，真的很可惜。《訴訟女王》最後一集即將於12/16上架。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中