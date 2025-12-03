「爛蕃茄給0分」流量卻暴衝！ 金卡戴珊《訴訟女王》逆風開拍第二季

〔娛樂頻道／綜合報導〕事實證明，觀眾罵得愈慘、收視愈是嚇嚇叫！很少有劇集才播第一集，就被專業劇評給0分，「金姐」金卡戴珊《訴訟女王》做到了。但觀眾們才不管劇評怎麼說、劇情有多狗血、多不合理，全球播放量會說話，該劇首週的播放量達2800萬次，社交平台相關話題的觸及量更超過100億次，據悉，Hulu（Disney+）已續訂第二季，有收視掛保證，誰還理負評啊。

《訴訟女王》一開播就極具話題性，一度在爛番茄網站上的新鮮度為0%，雖然後來破蛋，但仍被不少劇評唱衰，吐槽「這可能是史上最糟糕的電視劇」。但該劇編劇可是六度拿下艾美獎的Ryan Murphy，照理說質感應該不會太差。

而身為劇中第一女主角的「金姐」金卡戴珊，也無愧於「話題女王」封號，她在開播前即主動向媒體發布報考加州律師資格考試的消息，雖然後來11/7放榜時確定沒通過，但她確實曾在律師事務所接受學徒培訓，每週投入18小時學習，每年48週，前後共達4年之久，才終於在第4次通過專業責任考試（MPRE），取得執業考試資格。

所以她在背誦《訴訟女王》的法條台詞時，根本不費吹灰之力。而她也在IG向粉絲保證，「我得知自己沒能通過律師資格考試。這令人失望，但這並非終點。這個夢想對我來說意義非凡，我無法就此放棄，所以我將繼續學習，繼續努力，繼續為自己奮鬥，直到夢想成真。」

話題夯劇《訴訟女王》劇情描述一群女性離婚律師，如何在男性主導的行業裡殺出一片天，金卡戴珊以現實中離婚案的律師LauraWasser為原型，鏡頭裡的她，嘴角緊繃、目光銳利，語調平穩得幾乎沒情緒起伏，被網友吐槽「表情像P圖失敗的AI」，甚至有人把她的「面癱」剪成表情包，配文「我週一上班的臉」，按讚數量竟高過該劇。

有趣的是，即便有一半人罵著「演技災難」，另一半人則是抱持「到底有多爛」，的好奇心，然而最終還是會按下播放鍵入坑。

更讓人意外的是，這場演技爭議還意外刺激了金卡戴珊個人美妝品牌「KKW Beauty」的銷量，漲幅高達4成，連LVMH都推出「律師靈感」搶搭話題。

當然也有人為金卡戴珊發聲，覺得劇評的標準太嚴苛，評語充斥著成見和刻版印象，認為她被媒體冠上「膚淺、虛榮」標籤太久，哪怕她真的努力轉型，努力穿回衣服，大家還是只記得她驚世駭世的穿衣風格，真的很可惜。《訴訟女王》最後一集即將於12/16上架。

