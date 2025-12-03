自由電子報
李芷婷綠島被斷崖式分手 騎車環島崩潰哭叫宣洩

李芷婷分享潛水初體驗 。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李芷婷推出新歌《海的模樣》，這首歌是她失戀時的創作，寫下她在情感崩裂時的狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點。李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」

這首歌的靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，很快就把旋律及歌詞寫下來，她笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

李芷婷與男主角上演激烈的擁抱戲碼。（華納音樂提供）

MV為了呈現海的力量意象，也讓李芷婷潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感，她與男主角有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼，直呼「真的滿害羞的」。拍攝時，李芷婷也面臨突發挑戰，因為劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，她必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，拍攝當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

