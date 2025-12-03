自由電子報
娛樂 最新消息

台灣大車隊宣布已有2.9萬名專業駕駛 邀楊祐寧代言推出3支廣告

55688集團代言人楊祐寧「20周年形象海報」合作啟動儀式。（55688集團提供）55688集團代言人楊祐寧「20周年形象海報」合作啟動儀式。（55688集團提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣大車隊55688集團今天（3日）公布最新營運數據，目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46%；台灣大車隊也邀請藝人楊祐寧代言，並拍攝三支宣傳廣告。

55688集團董事長林村田表示，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖水災，55688再次成為城市後勤系統的一環，除了成立「災民返家車隊」，更發起「免費鏟子超人專車」，由專業計程車駕駛載送百位「鏟子超人」志工深入災區；他也提到在疫情期間，需要從機場回家的旅客暴增，55688短時間內調度超過400輛車前往支援。

集團執行長林念臻公佈最新營運數據，55688目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46%。她表示，55688集團已從叫車服務平臺進化為「生活服務媒合平台」，目前APP會員數逾1000萬人，其中生活服務提供者多達12.7萬人，服務涵蓋代駕、即時快遞、洗衣、機場接送、到府專家等多元領域。

品牌發言人林念穎指出，55688是多數台灣人生活的一部分，這次邀請楊祐寧成為20年來首位代言人，是因為他的真誠、溫度與生活感，正代表著55688集團持續與不同世代溝通的核心精神。

點圖放大header
點圖放大body
