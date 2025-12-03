自由電子報
娛樂 最新消息

孝淵愛上客家菜！想為少時成員下廚 台灣合體利特甜喊歐爸

左起喜飯、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡。（記者潘少棠攝）左起喜飯、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》去年由SJ利特、江宏傑、溫昇豪等人錄製，受到觀眾喜愛，一季播畢後，今年節目乘勝追擊推出第二季。今（3）日原班人馬利特、江宏傑、溫昇豪、主廚李元日，加上新成員孝淵、陳庭妮、黑白大廚趙序衡與百萬Youtuber喜飯，一同出席開播記者會。

孝淵首次參與台綜拍攝。（記者潘少棠攝）孝淵首次參與台綜拍攝。（記者潘少棠攝）

新成員孝淵是首次參與台綜拍攝，被問到台韓差異，她表示，這次大多在韓國拍攝，工作人員也都韓國人居多，沒有遇到太多困難。她也說自己在節目上學會了「客韓料理」，其中客家醃蘿蔔加上辣炒年糕她自己很喜歡，會想要做給少女時代的成員吃。

孝淵在節目上學會了「客韓料理」。（記者潘少棠攝）孝淵在節目上學會了「客韓料理」。（記者潘少棠攝）

利特與孝淵是SM娛樂公司的前後輩，首度在台灣綜藝節目上合作，利特笑言第一次見到孝淵是25年前，孝淵當時還是小學生，更說即使是現在孝淵在他眼裡也依然是活潑的小朋友。孝淵則表示：「和Super Junior前輩一起在舞台上活動這麼久，這次和利特哥拍攝節目，我學到很多是非常可靠、信任的歐巴。」

利特、孝淵是SM娛樂公司的前後輩，這次是兩人首度在台灣綜藝節目上合作。（記者潘少棠攝）利特、孝淵是SM娛樂公司的前後輩，這次是兩人首度在台灣綜藝節目上合作。（記者潘少棠攝）

