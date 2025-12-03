自由電子報
娛樂 最新消息

大槻真希返日心碎首發聲！上海開唱遭粗暴斷電強制下台「認最遺憾1件事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後，中國對日本掀起大規模抵制潮，連日本歌手也遭池魚之殃，大槻真希在上海活動中突遭斷電熄燈，更發生直接被粗暴請下台的失控場面，演出影片瘋傳引發外界聯想到，隔日濱崎步上海開唱遭臨時取消的風波。如今，大槻真希已返日並首度發聲，坦言最大的遺憾，是來不及向現場粉絲親口說聲再見與謝謝。

大槻真希近日在上海開唱遭粗暴中斷強制下台。（組合照，翻攝自X）大槻真希近日在上海開唱遭粗暴中斷強制下台。（組合照，翻攝自X）

大槻真希於11月28日參加上海「萬代南夢宮嘉年華2025」，演唱《航海王》片尾曲時，舞台燈光突然全熄、音樂瞬間被切斷，2名工作人員更直接上前拿走麥克風、將她帶離舞台，讓現場觀眾錯愕不已。主辦方旋即宣布演出結束，原訂後續表演也全數取消。日本資深媒體人矢板明夫分析，此事件與濱崎步演唱會臨時喊停的時間點重疊，凸顯中國正藉由刁難日本演藝活動，向日本政府施壓。

演出被迫中斷後，大槻真希收到大量關心後首度於社群平台「X」證實已返抵日本，並感謝所有支持她的粉絲們，不過她也心碎坦言，「唯一讓我放不下並遺憾的是，當天無法在最後向期待演出、特地前來觀賞演出的粉絲們親口致謝，真的非常感謝大家。」她同時也強調，相信自己能做的就是繼續透過音樂，用心將自己的聲音傳遞給那些需要的人，也希望能夠繼續透過歌曲結識新朋友。

