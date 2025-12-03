自由電子報
娛樂 最新消息

SJ利特動念「台灣買房」！幽默找温昇豪同居 在台規劃曝光

左起喜飯、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡。（記者潘少棠攝）左起喜飯、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「SJ」Super Junior隊長利特今（3）日與温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯一同出席客台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會，從上個月到現在在台灣待了快20天的利特溫馨用中文喊說：「我的家就在這」，更透露有動念想要在台灣置產。

利特出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（記者潘少棠攝）利特出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（記者潘少棠攝）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》去年由SJ利特、江宏傑、溫昇豪等人錄製，受到觀眾喜愛，一季播畢後，今年節目乘勝追擊推出第二季。今（3）日班人馬利特、江宏傑、溫昇豪、主廚李元日，加上新成員孝淵、陳庭妮、黑白大廚趙序衡與百萬Youtuber喜飯，第二季利特履行承諾，將客家廚房帶到韓國，把客家味搬上韓國舞台。

利特坦言有想在台灣買房。（記者潘少棠攝）利特坦言有想在台灣買房。（記者潘少棠攝）

近期常台韓兩地跑的利特用中文甜喊「我回來了」，坦言有想在台灣買房，一旁的孝淵隨即喊溫昇豪請他介紹，利特則說：「如果在台灣買房，我之後會更認真活動的，如果昇豪哥家裡還有空房的話，我去住他家也可以！」

利特俏皮喊話金鐘獎。（記者潘少棠攝）利特俏皮喊話金鐘獎。（記者潘少棠攝）

而《廚師的迫降：客家廚房》今年與主持人獎擦身，不過拿下了金鐘獎「人氣獎」，利特表示自己沒有失望，可以跟大家一起拿到人氣獎，覺得更幸福。」還俏皮喊話金鐘獎：「第二季應該可以給了我吧！金鐘獎。」

