被鬼鬼當媽震撼！陳明珠單身11年準備凍卵：想向她請教

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳明珠今（3）擔任凍卵協會TEFA大使，發聲保障女性生育權。37 歲的她至今找嘸伴，單身超過10年，近期動了凍卵念頭，爸媽比她還著急：「我媽媽昨天還說『妳都大使了，趕快去凍一凍吧！』她自曝過去並沒有強烈的生子念頭，但成為大使後，心態悄悄起了變化：「人生真的很不一定，有些人遇到對的人、有些人突然一個衝動，就想生孩子。」

陳明珠出席凍卵協會活動，倡議女性生育自主權。（記者陳奕全攝）

陳明珠自招目前沒有對象，上一段戀情已是11年前，「朋友說我沒有曖昧雷達，曖昧都被我聊到句點。」她開出條件，對象要幽默、喜歡運動、愛家、有自己舞台的男人，還有一點最重要，「要有頭髮！因為我爸是禿頭，我希望另一半是頭髮茂密的。」她無奈目前沒有一眼觸電的經驗。

問及單身多年原因，陳明珠表示自己下班後大多回家、運動，不太社交，「很多緣分就被我自己阻斷。」但她不放棄，仍希望在自然的情況下遇見對的人，「但凍卵會先做」。成為大使後，她更加注重身體調養，「我一直飲食健康、早睡早起。」最近更因陪伴《誰來晚餐》認識的粉絲度過生命最後一段路，深刻體會生命無常，「更覺得要珍惜當下，也更確信凍卵是可以先準備的。」

談到鬼鬼凍卵懷孕，並升格當媽媽，陳明珠大讚：「她真的很勇敢！我很佩服她，尤其是整件事保密做到滴水不漏。」她表示若人工生殖法順利通過，「我可能會去問她有沒有什麼建議，聽說她寶寶超級可愛！」不過目前仍待台灣法律及醫療環境更完善。

