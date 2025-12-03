i-dle無預警3月攻進大巨蛋！搶先TWICE兩週「2026女團開戰了」

i-dle今發布2026巡演消息，確定3月7日唱進臺北大巨蛋。（翻攝自X、IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團i-dle今天（3）無預警丟出 2026 世界巡迴演唱會《Syncopation》行程，全球粉絲瞬間炸鍋，時間落在3 月 7 日登上臺北大巨蛋開唱，搶先子瑜所屬的TWICE的3月21日，消息讓粉絲相當振奮。

台灣成員葉舒華所屬的i-dle將「搶先 TWICE」成為史上首組攻進台北大巨蛋開專場的韓國女團，粉絲直呼這波操作太狠、太突然、太刺激，社群立刻熱議翻天。

消息一出，台灣社群瞬間洗板：「OMG 是真的蛋！」、「第一次攻蛋竟然是i-dle！」、「TWICE 3/21 才進蛋，結果被她們搶先了！」

甚至有人搞笑留言：「2026 女團大巨蛋大逃殺開始了」。

儘管 TWICE 才剛宣布 2025 首度登上台北大巨蛋，但 i-dle直接卡位 2026 年 3 月 7 日，硬生生比 TWICE 早兩週完成女團攻蛋壯舉，堪稱年度最大突襲。

i-dle近年靠著《Nxde》、《Queencard》等神曲全球圈粉，她們的表演水準、音樂概念、舞台企劃一次比一次更猛烈。

外界原以為她們下一站可能是小巨蛋，沒想到直接升級、一步到位攻進台北大巨蛋！

今上傳的巡演海報，全球多站同步公開，但台灣站瞬間成為討論焦點，各地粉絲狂喊羨慕：「台灣又成為韓團首選」、「姐妹們準備開搶啦，這場一定血流成河！」

