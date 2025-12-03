自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤、許瑋甯婚禮甜蜜落幕！Lulu曝光幕後趣事 新娘穿拖鞋滿場跑

「Lulu」黃路梓茵擔任邱澤與許瑋甯婚禮主持人。（翻攝IG）「Lulu」黃路梓茵擔任邱澤與許瑋甯婚禮主持人。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵日前擔任邱澤與許瑋甯婚禮主持人，她今（3）日分享主持當天的心情，形容整場儀式讓她「理性的頭腦與感性的頭腦同時大爆發」，不僅溫馨動人，更充滿讓人措手不及的淚點。

Lulu透露，婚禮期間她一邊被感動到落淚，一邊又得立刻拿起麥克風接續流程，忙得不可開交。她特別提到，當她看著新人背影時，竟有種宛如電影畫面的感受，「雖然平時他們都是專業演員，但當他們看著彼此時，眼裡真的只有對方。」

Lulu曝光婚禮上邱澤與許瑋甯的背影，相當甜蜜。（翻攝IG）Lulu曝光婚禮上邱澤與許瑋甯的背影，相當甜蜜。（翻攝IG）

在婚禮開始前，Lulu利用空檔與邱澤聊天，敏銳察覺對方略帶焦慮，便立即安撫：「你放心交給我！你專心當一個帥氣的新郎就好。」兩人甚至聊到人生的重要課題，同感這一生除了出生，最重大的兩件事便是結婚與離開，「我們無法掌握自己要怎麼走，但至少結婚這件事希望可以很圓滿。」相比之下，心情雀躍的許瑋甯則穿著拖鞋、頻頻檢查要送給賓客的小禮物，展現可愛又真實的一面。

婚禮後半段氣氛更加熱烈，現場甚至變成「巨星演唱會」。Lulu感謝DJ帶動全場氣氛，也感謝親友熱情參與，「大家玩在一起、彼此交流，實在太可愛了。」她印象最深刻的是，牽著許瑋甯的婆婆一起跳舞的畫面，婆婆開心扭動、孫子孫女在旁轉圈，那些笑容與淚光交織成整晚最動人的瞬間。

最後，Lulu不忘送上祝福，盼望新人永遠幸福甜蜜，並笑稱：「接下來換我的婚禮了～好緊張。」言語間充滿對愛情與婚禮的憧憬。

