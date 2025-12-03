攻進北市核心！陳明珠新家曝光 砸7位數豪購博愛特區

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳明珠今（3）以凍卵協會 TEFA 大使身分亮相，同時分享近來的大喜事，她在2020年購入位於台北大安、中正區交界的12坪小宅，如今再砸三千多萬換上更寬敞的居所，新家仍選在她從大學時期便熟悉、生活多年最有安全感的中正區。她笑說：「我第一間房也在這一帶，住起來最安心，所以第二間也挑附近。」

陳明珠砸3000萬買入第二間房，盼創造更多生活回憶。（記者陳奕全攝）

陳明珠透露新家權狀超過40坪，室內實際使用約20多坪，對單身女子來說相當有餘裕。她更大刀闊斧地把原本三房格局改成一大房，讓空間感瞬間放大。爸媽問她怎麼不留房間給他們，她笑說：「我買了很好的床墊，你們來住我睡床墊沒關係！」一句話既孝順又可愛。

陳明珠以凍卵協會TEFA大使身分亮相。（記者陳奕全攝）

她透露目前仍在規劃裝潢，打算等交屋後再細細調整，「希望搬進新家後，可以創造更多美好的回憶。」舊家也將出售，預計明年正式入住新居，對新生活相當期待。談到換屋契機，她感性表示：「人離開時什麼都帶不走，只有回憶會留下。」因此她希望把努力工作賺來的錢，花在真正能陪伴一生的事物上，包括家人、毛孩，還有一個讓生活變得更美好的家。

