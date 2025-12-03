藤本樹神作《驀然回首》真人化 是枝裕和一讀就決定「非拍不可」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本知名動畫《鏈鋸人》原著作者藤本樹其名作《驀然回首》今（3）確定由名導演是枝裕和改編為真人電影，主要在秋田縣拍攝，現已殺青，這也是藤本樹作品首度被真人化，預計明年盛大上映。

《驀然回首》真人版電影確定由是枝裕和導演執導。（翻攝自Yahoo Japan）

《驀然回首》是藤本樹於2021年在《少年Jump+》上公開的單篇漫畫，描繪兩位以成為漫畫家為目標的少女藤野與京本的青春軌跡，作品公開後即引起大量漫畫迷與創作者熱烈討論。

2024年《驀然回首》電影版上映後大受好評，在全球各地的影展放映，包括安錫國際動畫影展等，並奪下第48屆日本電影學院獎「最佳動畫作品獎」，此次真人電影由《小偷家族》、《怪物》是枝裕和擔任導演、編劇、剪輯3項職務。

是枝導演形容自己第一次讀《驀然回首》的感受：「我感到藤本樹一定是『非把這部作品畫出來不可』，否則無法向前邁進」，透露在製片人小出大樹邀請並促成他與藤本樹會面後，他感到「不拍不行」而下定決心。

藤本樹本人則回應：「如果是枝導演願意拍《驀然回首》，我就沒有任何意見了，我只剩期待！」充分展現對導演的信任；雖然演員名單尚未公開，官方網站已釋出兩位角色「只露出剪影的雙人照」，令人更加期待後續情報。

此外，本片已確定將於韓國與台灣上映，顯示其國際注目度相當高。

