娛樂 音樂

西城男孩明年2月唱進高雄！攜台北愛樂「神級合體」震撼回歸

〔記者鍾志均／台北報導〕英國21世紀不敗經典天團「Westlife」⻄城男孩成軍25週年，確定明年2月5日將在高雄流行音樂中心獻唱，這次由Nicky Byrne（尼基）、Kian Egan（奇恩）、Shane Filan（尚恩）三人領軍，首度與台北愛樂攜手演繹歷年金曲，帶來前所未有的視聽饗宴。

西城男孩宣布明年2月唱進高雄。（Live Nation Taiwan提供）西城男孩宣布明年2月唱進高雄。（Live Nation Taiwan提供）

⻄城男孩開心表示「亞洲帶給我們職涯中無數難以忘懷的時刻，因此能把我們在倫敦皇家 阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的特別演出帶到高雄，對我們而言意義非凡。」

演唱會是⻄城男孩與粉絲在過去20多年所共享的一切，從回憶、音樂，以及一路同行的旅程；他們自出道以來，推出超過12張錄音室專輯，像是僅次於貓王與披頭四寫下 14 首英國金榜冠軍單曲、全球累計銷量突破5500萬張、數位串流突破30億次天量收聽、囊括 97 座音樂獎項，更刷新4項金氏世界紀錄等，至今依然持續在樂壇打造愛爾蘭奇蹟，經典魅力歷久不衰。

西城男孩高雄演唱會主視覺。（Live Nation Taiwan提供）西城男孩高雄演唱會主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

⻄城男孩演唱會於12月8日早上11 點Live Nation Taiwan會員可搶先購票，即刻起免費加入會員，詳情請見 www.livenation.com.tw 12月9日早上11點在拓元售票系統全面開賣。

